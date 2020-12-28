Пограничники остановили автобусы Москва—Минск: пассажирам пришлось сесть за руль

Пассажиры неудачного рейса перед автобусом / t.me/motolkohelp





Еврорадио Дмитрий, пассажир одного из рейсов. — На границе остановилось шесть автобусов. Два из них были с белорусскими номерами, остальные принадлежали российскому перевозчику. Автобусы с водителями-белорусами пропустили, а в автобусы с водителями-россиянами зашёл российский пограничник и сказал водителям: “У вас нет оснований пересекать границу”, — рассказываетДмитрий, пассажир одного из рейсов.





— Дошли до казино, но там отказали в обогреве и туалете, и мы ещё 1,5 км шли до заправки “Лукойл”, где уже ожидали своих родных, — рассказывает ещё один пассажир.





Всё это происходило на российском пункте пропуска “Красная Горка”. В связи с пандемией COVID-19 въезд граждан РФ в Беларусь ограничен. Для пересечения границы должны быть основания, перечень которых есть на сайте пограничной службы ФСБ России. Удивительно, но водитель автобуса, который курсирует между Москвой и Минском, — недостаточное основание для пересечения российской границы.





— Когда люди поняли, что транспорт не пропускают, они начали выбегать из автобусов прямо с чемоданами, — продолжает Дмитрий. — Многие из них спешили на самолёты. Шёл мокрый снег, было очень холодно. Кто-то начал проситься в проезжающие фуры, кто-то пешком пошёл через границу. В нашем автобусе было два водителя-международника, белорусы — они ехали как пассажиры. Эти международники пошли к российским пограничникам, показали свои водительские удостоверения, сели за руль и на двух автобусах перевезли оставшихся людей через границу. После того, как пересекли границу, они снова поменялись с российскими водителями. На границе мы стояли 4,5 часа.