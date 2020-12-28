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Пограничники остановили автобусы Москва—Минск: пассажирам пришлось сесть за руль

28.12.2020 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 27 декабря российские пограничники не пропустили в Беларусь четыре автобуса Москва — Минск. Рядовая поездка превратилась в стресс-тест — ночью, сквозь мокрый снег люди вынуждены были добираться до белорусской границы пешком. Среди тех, кто оказался в непростой ситуации, были дети.


Пассажиры неудачного рейса перед автобусом / t.me/motolkohelp

— На границе остановилось шесть автобусов. Два из них были с белорусскими номерами, остальные принадлежали российскому перевозчику. Автобусы с водителями-белорусами пропустили, а в автобусы с водителями-россиянами зашёл российский пограничник и сказал водителям: “У вас нет оснований пересекать границу”, — рассказывает Еврорадио Дмитрий, пассажир одного из рейсов.

— Дошли до казино, но там отказали в обогреве и туалете, и мы ещё 1,5 км шли до заправки “Лукойл”, где уже ожидали своих родных, — рассказывает ещё один пассажир.

Всё это происходило на российском пункте пропуска “Красная Горка”. В связи с пандемией COVID-19 въезд граждан РФ в Беларусь ограничен. Для пересечения границы должны быть основания, перечень которых есть на сайте пограничной службы ФСБ России. Удивительно, но водитель автобуса, который курсирует между Москвой и Минском, — недостаточное основание для пересечения российской границы.

— Когда люди поняли, что транспорт не пропускают, они начали выбегать из автобусов прямо с чемоданами, — продолжает Дмитрий. — Многие из них спешили на самолёты. Шёл мокрый снег, было очень холодно. Кто-то начал проситься в проезжающие фуры, кто-то пешком пошёл через границу. В нашем автобусе было два водителя-международника, белорусы — они ехали как пассажиры. Эти международники пошли к российским пограничникам, показали свои водительские удостоверения, сели за руль и на двух автобусах перевезли оставшихся людей через границу. После того, как пересекли границу, они снова поменялись с российскими водителями. На границе мы стояли 4,5 часа.

Перевозчик: Сами не знаем, как так получилось

Перевозчик Intercars, о чьих автобусах идёт речь, разводит руками: сами не знаем, как так получилось.

— Водители имели на руках все документы. Они ездят с самого закрытия границ, с 13 марта. До этого случая их не останавливали. На данный момент водители этих автобусов в Россию ещё не вернулись.



Стоимость поездки — 2500 российских рублей, или около 90 BYN / Еврорадио

А что насчёт компенсации за неудавшийся рейс?

— По поводу компенсации — вопрос решается. К нам приходили пассажиры, вопросы возникали. Заявления на возврат средств будут рассмотрены, — отвечает представитель Intercars.

Что говорят другие перевозчики?
В соцсетях пишут, что причина остановки автобусов — неформальный указ сверху не пускать в Беларусь водителей-россиян. Перевозчик, ездящий по этому маршруту, рассказал Еврорадио, что эта версия безосновательна:

— Это полная ерунда. Вчера вечером ехали ещё одни водители-россияне, и их пропустили.

Перевозчик рассказывает, что сейчас на маршруте “Москва — Минск” работает несколько серых схем. 

— Например, российские частники ставят цену ниже рыночной. Естественно, пассажиры клюют на это. Их привозят на границу — и на этом всё. 

Также есть версия, что у водителей могло быть “купленное” основание для пересечения границы, и поэтому их не пропустили. Или они изначально могли везти людей только до границы, никому об этом не сообщив.
 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на 27 декабря российские пограничники не пропустили в Беларусь четыре автобуса Москва — Минск. Рядовая поездка превратилась в стресс-тест — ночью, сквозь...
 
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