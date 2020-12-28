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Праздничный торт без выпечки в духовке. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Этот рецепт хорош тем, что не требует наличия духовки. Все коржи пекутся на сковороде.
Для теста вам понадобится:
Для крема вам понадобится:
Как готовить?
1. Творог, яйцо и сахар растереть.
2. Добавить соду (погасить уксусом), затем 150 г муки. Тщательно перемешать.
3. Разделить тесто на две части. В одну добавить мак, в другую – молотые грецкие орехи.
4. Из каждой части раскатать по 3-4 коржа. Можно раскатывать достаточно тонко.
5. Каждый корж проколоть вилкой в нескольких местах и выпекать на сухой сковороде до румяного цвета.
6. Теплые коржи обрезать при помощи тарелки диаметром 19 см.
7. После того, как все коржи готовы, оставляем их остывать и переходим к приготовлению крема.
Как готовить крем?
Маскарпоне прогреть до комнатной температуры, добавить к нему сахар и сметану. Взбить.
Собираем торт
Каждый корж смазать кремом, уделив особое внимание краям. Коржи чередуем: сначала с маком, затем с грецким орехом и т.д. После того, как все коржи выложены, украшаем торт в новогоднем стиле. Оставляем в холодильнике на ночь.
Приятного аппетита!
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Этот рецепт хорош тем, что не требует наличия духовки. Все коржи пекутся на сковороде. Для теста вам понадобится: 1 яйцо; 1 пачка творога; 150 г сахара; 150-200 г муки; 3...
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