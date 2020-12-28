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Праздничный торт без выпечки в духовке. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич

28.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздничный торт без выпечки в духовке. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич

Этот рецепт хорош тем, что не требует наличия духовки. Все коржи пекутся на сковороде. 



Для теста вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 1 пачка творога;
  • 150 г сахара;
  • 150-200 г муки;
  • 3 ст.л. мака;
  • 50 г грецких орехов;
  • 1 ч.л. соды (погасить уксусом).

Для крема вам понадобится:

  • 250 г маскарпоне;
  • 3 ст.л. сахара;
  • 200 г сметаны.

Как готовить?

1. Творог, яйцо и сахар растереть. 


2. Добавить соду (погасить уксусом), затем 150 г муки. Тщательно перемешать.


3. Разделить тесто на две части. В одну добавить мак, в другую – молотые грецкие орехи.


4. Из каждой части раскатать по 3-4 коржа. Можно раскатывать достаточно тонко.


5. Каждый корж проколоть вилкой в нескольких местах и выпекать на сухой сковороде до румяного цвета.


6. Теплые коржи обрезать при помощи тарелки диаметром 19 см.


7. После того, как все коржи готовы, оставляем их остывать и переходим к приготовлению крема.


Как готовить крем?

Маскарпоне прогреть до комнатной температуры, добавить к нему сахар и сметану. Взбить.


Собираем торт

Каждый корж смазать кремом, уделив особое внимание краям. Коржи чередуем: сначала с маком, затем с грецким орехом и т.д. После того, как все коржи выложены, украшаем торт в новогоднем стиле. Оставляем в холодильнике на ночь.


Приятного аппетита!

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Этот рецепт хорош тем, что не требует наличия духовки. Все коржи пекутся на сковороде.  Для теста вам понадобится: 1 яйцо; 1 пачка творога; 150 г сахара; 150-200 г муки; 3...
 
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