Праздничный торт без выпечки в духовке. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Этот рецепт хорош тем, что не требует наличия духовки. Все коржи пекутся на сковороде.







Для теста вам понадобится:

1 яйцо;

1 пачка творога;

150 г сахара;

150-200 г муки;

3 ст.л. мака;

50 г грецких орехов;

1 ч.л. соды (погасить уксусом).

Для крема вам понадобится:

250 г маскарпоне;

3 ст.л. сахара;

200 г сметаны.

Как готовить?

1. Творог, яйцо и сахар растереть.





2. Добавить соду (погасить уксусом), затем 150 г муки. Тщательно перемешать.





3. Разделить тесто на две части. В одну добавить мак, в другую – молотые грецкие орехи.





4. Из каждой части раскатать по 3-4 коржа. Можно раскатывать достаточно тонко.





5. Каждый корж проколоть вилкой в нескольких местах и выпекать на сухой сковороде до румяного цвета.





6. Теплые коржи обрезать при помощи тарелки диаметром 19 см.





7. После того, как все коржи готовы, оставляем их остывать и переходим к приготовлению крема.





Как готовить крем?

Маскарпоне прогреть до комнатной температуры, добавить к нему сахар и сметану. Взбить.





Собираем торт

Каждый корж смазать кремом, уделив особое внимание краям. Коржи чередуем: сначала с маком, затем с грецким орехом и т.д. После того, как все коржи выложены, украшаем торт в новогоднем стиле. Оставляем в холодильнике на ночь.





Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram