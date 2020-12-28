Источник материала: ОНТ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века – по версии Globe Soccer.

В голосовании португалец набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах. А вот нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз лучшему игроку 2020 года. Примечательно, что Левандовски набрал 38% голосов, а Роналду набрал 42%, однако жюри премии решило отдать приз польскому форварду. Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» выиграла все турниры, в которых принимала участие, став чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов и национального Кубка.

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