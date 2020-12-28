|
Ирина Костевич встретилась с многодетными родителями в Барановичах: обсуждали систему поддержки семей
Источник материала: ОНТ
Использование семейного капитала, участие отцов в воспитании детей и адресная помощь семьям, чей бюджет ниже прожиточного минимума.
С многодетными родителями в Барановичах встретилась министр труда и социальной защиты. Говорили о том, как сделать систему поддержки семей максимально полезной. Все предложения из первых уст специалисты обещают проработать. Вопрос, который волнует многих мам, – сокращение отпуска по уходу за ребёнком, хватит ли мест в детских садах.
В ближайшую пятилетку в стране построят 90 дошкольных учреждений. Необходимо привлекать услуги частного бизнеса, а также внедрять опыт мини-садов в новостройках. В качестве предложений по использованию семейного капитала – погашение ссуды на жильё, оплата обучения детей в частных вузах, покупка семейного автомобиля.
В Беларуси 112 тыс. многодетных семей, больше всего в Брестской области, на втором месте столичный регион. Самая большая многодетная семья живет в Ивацевичском районе, в этом году родился 14-й ребенок.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирина Костевич встретилась с многодетными родителями в Барановичах: обсуждали систему поддержки семей
Использование семейного капитала, участие отцов в воспитании детей и адресная помощь семьям, чей бюджет ниже прожиточного минимума. С многодетными родителями в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)