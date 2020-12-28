Ирина Костевич встретилась с многодетными родителями в Барановичах: обсуждали систему поддержки семей

Источник материала: ОНТ

Использование семейного капитала, участие отцов в воспитании детей и адресная помощь семьям, чей бюджет ниже прожиточного минимума.

С многодетными родителями в Барановичах встретилась министр труда и социальной защиты. Говорили о том, как сделать систему поддержки семей максимально полезной. Все предложения из первых уст специалисты обещают проработать. Вопрос, который волнует многих мам, – сокращение отпуска по уходу за ребёнком, хватит ли мест в детских садах.

В ближайшую пятилетку в стране построят 90 дошкольных учреждений. Необходимо привлекать услуги частного бизнеса, а также внедрять опыт мини-садов в новостройках. В качестве предложений по использованию семейного капитала – погашение ссуды на жильё, оплата обучения детей в частных вузах, покупка семейного автомобиля.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: «Для нас было важно встретиться с многодетными семьями и получить от них обратную связь. Конечно же, получить оценку нашей работы, тем мерам, которые есть сегодня, как они работают. И что необходимо сделать, чтобы отдача была от этих мер. Мы услышали вопросы о возможности более гибкого графика для многодетных семей, и мы анонсировали, и услышали подтверждение. Кроме того, что есть свободный рабочий день в неделю для многодетных родителей, альтернативный вариант – сокращенный рабочий день. И встречаясь на таких диалоговых площадках, понимаем, что в этом направлении двигаться надо».

Людмила Живула, многодетная мама: «На примере моей семьи – это реально, я бы многим порекомендовала, советовала, я состоялась как женщина в профессии. Работаю в университете, имею четверых детей, хороший муж. Все возможно, было бы желание, любовь, мир».

В Беларуси 112 тыс. многодетных семей, больше всего в Брестской области, на втором месте столичный регион. Самая большая многодетная семья живет в Ивацевичском районе, в этом году родился 14-й ребенок.

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