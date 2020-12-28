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В Минске автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу
Источник материала: ОНТ
ДТП случилось в столице: легковой автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
30-летний водитель машины марки «Пежо» ехал по улице Сурганова со стороны Куйбышева. На одном из пешеходных переходов он наехал на женщину, переходившую дорогу.
В ГАИ отметили, что в момент, когда случилась авария, специалисты ремонтировали светофор, который ночью повредило врезавшееся в него такси.
Женщину госпитализировали для осмотра.
Фото: БЕЛТА (архив)
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ДТП случилось в столице: легковой автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 30-летний водитель машины марки «Пежо»...
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