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Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания

28.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания

Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания – его можно найти по адресу vsebel.by. На ресурсе публикуется информация о подготовке и проведении собрания.

Новый сайт представляет возможность ознакомиться с материалами из различных информационных источников: аналитические и информационные статьи печатных изданий, видео- и фотосюжеты телеканалов и электронных платформ, информагентства БЕЛТА.

Вся информация здесь актуальна: обновляется ресурс в режиме онлайн ежедневно. На сайте есть рубрики для новостей, фото, видео, история. В последнем разделе можно подробно узнать о проведении и итогах предыдущих собраний, проводившихся с 1996 по 2016 год.

На сайте есть раздел «Обратная связь», через которую можно узнать о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области или отправить свое предложение на интересующую тему.

Фото: скриншот сайта

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Теги: Новости
 
 
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Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания – его можно найти по адресу vsebel.by. На ресурсе публикуется информация о подготовке и проведении собрания. Новый...
 
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