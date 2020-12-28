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Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания
Источник материала: ОНТ
Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания – его можно найти по адресу
Новый сайт представляет возможность ознакомиться с материалами из различных информационных источников: аналитические и информационные статьи печатных изданий, видео- и фотосюжеты телеканалов и электронных платформ, информагентства БЕЛТА.
Вся информация здесь актуальна: обновляется ресурс в режиме онлайн ежедневно. На сайте есть рубрики для новостей, фото, видео, история. В последнем разделе можно подробно узнать о проведении и итогах предыдущих собраний, проводившихся с 1996 по 2016 год.
На сайте есть раздел «Обратная связь», через которую можно узнать о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области или отправить свое предложение на интересующую тему.
Фото: скриншот сайта
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Заработал сайт VI Всебелорусского народного собрания – его можно найти по адресу vsebel.by. На ресурсе публикуется информация о подготовке и проведении собрания. Новый...
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