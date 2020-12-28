Салат с лососем, авокадо и творожным сыром. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Бой курантов совсем скоро, а времени на готовку практически не осталось? Предлагаем вам рецепт салата, который не только быстро готовится, но и станет настоящим украшением на вашем праздничном столе.







Вам понадобится:

филе лосося малосоленое – 300 г;

авокадо – 1 шт. (300 г с косточкой);

творожный сыр сливочный – 150 г;

сок лимона.

Как готовить?

1. Авокадо очистить, достать косточку и нарезать кубиками.

2. Филе лосося нарезать кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.





3. На тарелку слоями выложить рыбу, авокадо, сыр, авокадо, рыбу. Каждый слой утрамбовать.





















4. Поставить салат в холодное место на час.





Совет: так как салат очень сытный, можно подать к нему тосты или свежий французский багет. Намазываем салат на белый хлеб и получаем вкуснейший бутерброд.





Приятного аппетита!





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