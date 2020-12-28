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Салат с лососем, авокадо и творожным сыром. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Бой курантов совсем скоро, а времени на готовку практически не осталось? Предлагаем вам рецепт салата, который не только быстро готовится, но и станет настоящим украшением на вашем праздничном столе.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Авокадо очистить, достать косточку и нарезать кубиками.
2. Филе лосося нарезать кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.
3. На тарелку слоями выложить рыбу, авокадо, сыр, авокадо, рыбу. Каждый слой утрамбовать.
4. Поставить салат в холодное место на час.
Совет: так как салат очень сытный, можно подать к нему тосты или свежий французский багет. Намазываем салат на белый хлеб и получаем вкуснейший бутерброд.
Приятного аппетита!
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Бой курантов совсем скоро, а времени на готовку практически не осталось? Предлагаем вам рецепт салата, который не только быстро готовится, но и станет настоящим...
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