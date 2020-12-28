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Салат с лососем, авокадо и творожным сыром. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич

28.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат с лососем, авокадо и творожным сыром. Рецепт к Новому году от телеведущей Екатерины Тишкевич

Бой курантов совсем скоро, а времени на готовку практически не осталось? Предлагаем вам рецепт салата, который не только быстро готовится, но и станет настоящим украшением на вашем праздничном столе.



Вам понадобится:

  • филе лосося малосоленое – 300 г;
  • авокадо – 1 шт. (300 г с косточкой);
  • творожный сыр сливочный – 150 г;
  • сок лимона. 

Как готовить?

1. Авокадо очистить, достать косточку и нарезать кубиками.

2. Филе лосося нарезать кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.


3. На тарелку слоями выложить рыбу, авокадо, сыр, авокадо, рыбу. Каждый слой утрамбовать.






4. Поставить салат в холодное место на час. 


Совет: так как салат очень сытный, можно подать к нему тосты или свежий французский багет. Намазываем салат на белый хлеб и получаем вкуснейший бутерброд.


Приятного аппетита!


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Бой курантов совсем скоро, а времени на готовку практически не осталось? Предлагаем вам рецепт салата, который не только быстро готовится, но и станет настоящим...
 
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