Прогноз погоды на 29 декабря: до +8°C, сыро и порывистый ветер

Источник материала: ОНТ

На этой неделе ждать от погоды зимней новогодней сказки не стоит. На смену «Грете» к нам идет «Берта» – циклон, который принесет повышение температуры, но с порывистым ветром. В целом, будет пасмурно и сыро.

29 декабря на погоду окажут влияние активные атмосферные фронты. Двигаясь с юго-запада Европы на северо-восток, они начнут затягивать в нашу страну более теплый и влажный воздух. В результате повысится облачность, а показатели термометров подрастут. Но усилится ветер, который добавит дискомфорта и ощущения холода.

Во вторник облачно. На большей части страны пройдет дождь с мокрым снегом. По востоку гололед, ночью сильные осадки. Влажность до 90%. На дорогах скользко, поэтому, пешеходы и водители, будьте внимательны. Во многих районах прогнозируется сильный порывистый юго-восточный ветер. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром от -4°C по северо-востоку до +4°C по юго-западу. Но с учетом высокой влажности и сильного ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

К середине дня столбики термометров достигнут +8°C – так тепло в конце декабря будет в Бресте. В восточных регионах -2…-3°C. В столице ожидается около 0°C.

К вечеру по востоку по-прежнему небольшой минус. В западных регионах +3…+4°C.

До конца уходящего года сохранится влияние теплых неустойчивых воздушных масс с юга. Периодически будет идти дождь. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -2…+4°C, днем +1…+6°C, по югу до +8°C. Новый 2021 год также начнется теплой и сырой погодой.

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