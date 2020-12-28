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Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания

28.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко в понедельник, 28 декабря, подписал указ №492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

В целях реализации конституционного права белорусов принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся государственной и общественной жизни страны, Александр Лукашенко постановил созвать 11-12 февраля 2021 года в Минске VI Всебелорусское народное собрание. В ходе мероприятия состоится обсуждение основных положений Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития Беларуси.

Составление перечня приглашенных поручено Республиканскому организационному комитету по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания. Пока известно, что будут приглашены руководители госорганов и организаций, представители СМИ, общественных объединений, представители белорусских диаспор, сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представители местных Советов депутатов, международных и иностранных организаций в стране.

Фото БЕЛТА (архив)

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко в понедельник, 28 декабря, подписал указ №492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщили в пресс-службе Президента...
 
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