Горящий шар заметили в небе жители США – по поводу объекта разгораются споры

Источник материала: ОНТ

В США разгораются споры о странном небесном объекте. НАСА пока молчит, а вот уфологи говорят – инопланетяне.





В любом случае, горящий шар попал в объективы камер жителей Вирджинии. Ролик длится две минуты, автор максимально приближает объект, но понять, что именно горит, невозможно. Из основных версий – метеорит или ступень ракеты. Но ни астрономы, ни сотрудники НАСА их пока не подтверждают.

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