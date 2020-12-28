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Горящий шар заметили в небе жители США – по поводу объекта разгораются споры
Источник материала: ОНТ
В США разгораются споры о странном небесном объекте. НАСА пока молчит, а вот уфологи говорят – инопланетяне.
В любом случае, горящий шар попал в объективы камер жителей Вирджинии. Ролик длится две минуты, автор максимально приближает объект, но понять, что именно горит, невозможно. Из основных версий – метеорит или ступень ракеты. Но ни астрономы, ни сотрудники НАСА их пока не подтверждают.
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В США разгораются споры о странном небесном объекте. НАСА пока молчит, а вот уфологи говорят – инопланетяне. В любом случае, горящий шар попал в объективы камер...
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