Теннисист Роджер Федерер пропустит начало сезона и не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Источник материала: ОНТ

20-кратный победитель теннисных турниров серии «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер пропустит начало сезона и не выступит на Открытом чемпионате Австралии.

Об этом сообщил агент спортсмена. Федерер не успел полностью восстановиться после травмы колена. Однако швейцарец уже приступил к тренировкам и планирует вернуться на корт в феврале. Примечательно, что Федерер впервые за 22 года профессиональной карьеры не выступит на Australian Open, победителем которого он становился шесть раз.

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