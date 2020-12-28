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Теннисист Роджер Федерер пропустит начало сезона и не выступит на Открытом чемпионате Австралии
Источник материала: ОНТ
20-кратный победитель теннисных турниров серии «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер пропустит начало сезона и не выступит на Открытом чемпионате Австралии.
Об этом сообщил агент спортсмена. Федерер не успел полностью восстановиться после травмы колена. Однако швейцарец уже приступил к тренировкам и планирует вернуться на корт в феврале. Примечательно, что Федерер впервые за 22 года профессиональной карьеры не выступит на Australian Open, победителем которого он становился шесть раз.
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20-кратный победитель теннисных турниров серии «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер пропустит начало сезона и не выступит на Открытом чемпионате Австралии....
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