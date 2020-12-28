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Авария произошла на нефтяном терминале в литовском Бутинге

28.12.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария произошла на нефтяном терминале в литовском Бутинге

Авария на нефтяном терминале в литовском Бутинге. В Балтийское море попало не менее тонны углеводородов. 


Это произошло из-за обрыва рукава перекачки. По данным местного Министерства охраны окружающей среды, сейчас маслянистое пятно размером с квадратный километр движется в сторону Латвии. К ликвидации помимо аварийной службы привлечены военные. Из-за сложной погоды операция проходит не слишком удачно. По этой же причине пока трудно в полной мере оценить масштабы экологической катастрофы. Нефтяной терминал в Бутинге управляется польским концерном. Через него сырьё поступает на нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.

 

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Авария на нефтяном терминале в литовском Бутинге. В Балтийское море попало не менее тонны углеводородов.  Это произошло из-за обрыва рукава перекачки. По данным...
 
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