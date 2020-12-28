|
Авария произошла на нефтяном терминале в литовском Бутинге
Источник материала: ОНТ
Авария на нефтяном терминале в литовском Бутинге. В Балтийское море попало не менее тонны углеводородов.
Это произошло из-за обрыва рукава перекачки. По данным местного Министерства охраны окружающей среды, сейчас маслянистое пятно размером с квадратный километр движется в сторону Латвии. К ликвидации помимо аварийной службы привлечены военные. Из-за сложной погоды операция проходит не слишком удачно. По этой же причине пока трудно в полной мере оценить масштабы экологической катастрофы. Нефтяной терминал в Бутинге управляется польским концерном. Через него сырьё поступает на нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на нефтяном терминале в литовском Бутинге. В Балтийское море попало не менее тонны углеводородов. Это произошло из-за обрыва рукава перекачки. По данным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)