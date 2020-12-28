|
Стал известен график работы метро в праздничные дни
Источник материала: ОНТ
Минский метрополитен опубликовал график работы столичного метро в праздничные дни.
31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января 2021 года – по графику воскресных дней.
Все линии метро в новогоднюю ночь будут работать до трех часов ночи. Станции метро «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 3 часа 15 минут.
1 января метро начнет работу по графику – в 5 часов 30 минут.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский метрополитен опубликовал график работы столичного метро в праздничные дни. 31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года подземка будет работать по графику пятниц, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)