Стал известен график работы метро в праздничные дни

Источник материала: ОНТ

Минский метрополитен опубликовал график работы столичного метро в праздничные дни.

31 декабря 2020 года и 6 января 2021 года подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января 2021 года – по графику воскресных дней.

Все линии метро в новогоднюю ночь будут работать до трех часов ночи. Станции метро «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 3 часа 15 минут.

1 января метро начнет работу по графику – в 5 часов 30 минут.

Фото: БЕЛТА

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