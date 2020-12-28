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К марафону «Наши дети» присоединилась 103-я воздушно-десантная бригада

28.12.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К марафону «Наши дети» присоединилась 103-я воздушно-десантная бригада

Новогодние праздники – время чудес. К марафону «Наши дети» присоединилась 103-я воздушно-десантная бригада – сегодня офицеры побывали в гостях у воспитанников Витебского детского дома. 


Это тот самый случай, когда сильные люди в погонах вместе с детьми водят хороводы и едва сдерживают слёзы, знакомясь с историями ребят. Егор с братом встречает Новый год в детском доме в третий раз – мама попала в криминальную историю. Егор ждет, когда она найдет работу и сможет воссоединить семью.

Главное желание каждого ребенка – обрести семью. И у многих оно сбывается – каждый второй воспитанник в течение года возвращается к родителям или же им находят приёмную семью. 

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Новогодние праздники – время чудес. К марафону «Наши дети» присоединилась 103-я воздушно-десантная бригада – сегодня офицеры побывали в гостях у воспитанников...
 
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