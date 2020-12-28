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Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp после Нового года

28.12.2020 19:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp после Нового года
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года. Об этом предупреждает The Mirror.

Речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будут обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей. Пользователям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S необходимо обновить свое программное обеспечение до iOS 9, чтобы получить доступ к мессенджеру после Нового года, добавили специалисты.

Также они порекомендовали сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные. Для этого следует открыть нужный чат и нажать «Информация о группе». Затем стоит выбрать «Экспортировать чат» — после чего появится возможность загрузить чат без мультимедиа.

Ранее специалист Forbes назвал три важные настройки WhatsApp, которые необходимо включить для безопасной работы мессенджера. Так, лучше установить двухшаговую проверку и задать дополнительный шестизначный код. Второй необходимый шаг — отключение автоматического сохранения фотографий и видеозаписей на смартфоне. Также рекомендуется озаботиться настройками конфиденциальности: ограничить круг людей, которые видят аккаунт пользователя и которые могут добавлять его в группы.
 
 
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Они порекомендовали сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.
 
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