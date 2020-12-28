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Боня раскрыла зарплаты участников «Дома-2»

28.12.2020 19:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Боня раскрыла зарплаты участников «Дома-2»
Виктория Боня. Фото: victoriabonya
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня раскрыла телеведущему Владимиру Соловьеву размер зарплат участников шоу. Об этом пишет URA.RU.

По ее словам, первые три месяца участники проекта получают по тысяче долларов в месяц. «Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки», — сказала она.

Боня отметила, что спустя полгода она подошла к продюсеру и сказала, что ей не хватает зарплаты в тысячу долларов. Он согласился доплачивать еще по пять тысяч долларов.

После ухода участницы проекта, с ней связался генеральный продюсер шоу и предложил вернуться. В таком случае ее зарплата бы выросла примерно до 10-12 тысяч долларов, однако Боня отказалась от предложения.

В июле стало известно, что первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч российских рублей.

Представители ТНТ сообщили о прекращении трансляции «Дома-2» 18 декабря. Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. За 16 лет реалити-шоу неоднократно осуждали из-за поведения участников программы, которые ссорились и дрались друг с другом. Проект регулярно пытались закрыть общественные деятели и депутаты.
 
 
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«Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки»
 
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