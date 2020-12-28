Источник материала: UDF



Виктория Боня. Фото: victoriabonya

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Боня раскрыла зарплаты участников «Дома-2» «Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки»

По ее словам, первые три месяца участники проекта получают по тысяче долларов в месяц. «Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки», — сказала она.Боня отметила, что спустя полгода она подошла к продюсеру и сказала, что ей не хватает зарплаты в тысячу долларов. Он согласился доплачивать еще по пять тысяч долларов.После ухода участницы проекта, с ней связался генеральный продюсер шоу и предложил вернуться. В таком случае ее зарплата бы выросла примерно до 10-12 тысяч долларов, однако Боня отказалась от предложения.В июле стало известно, что первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч российских рублей.Представители ТНТ сообщили о прекращении трансляции «Дома-2» 18 декабря. Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. За 16 лет реалити-шоу неоднократно осуждали из-за поведения участников программы, которые ссорились и дрались друг с другом. Проект регулярно пытались закрыть общественные деятели и депутаты.