ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Модель отпугнула русской речью нападавшего в Нью-Йорке

28.12.2020 19:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Модель отпугнула русской речью нападавшего в Нью-Йорке
В Нью-Йорке модель Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012», отпугнула неизвестного мужчину, который попытался на нее напасть. Об этом она написала в сторис Instagram.

Инцидент произошел в районе Сохо на западном Бродвее. Во время прогулки с собакой к ней подошел молодой человек и попросил денег. Бывшая мисс Екатеринбурга отказала, после чего он начал вести себя агрессивно и угрожать.

«Сказал, что пнет мою собаку и начал приближаться ко мне», — написала она. Лесун добавила, что затем он толкнул кулаком, девушка оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском. По словам модели, нападавший не ожидал такого сопротивления, поэтому обозвал девушку и ушел.

Она добавила, что это был первый раз, когда мужчина поднял на нее руку. Сейчас она в порядке, но задумалась над тренировками по самообороне.

В августе украинская топ-модель Кирилюк обвинила службу безопасности пляжа Momо на турецком курорте Чешме в нападении на нее, ее возлюбленного и их друзей. Девушка отметила, что охранники били их по лицу, причин конфликта она не раскрыла. Сам владелец пляжа обвинил девушку в клевете и заявил, что готов судиться.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сказал, что пнет мою собаку и начал приближаться ко мне»
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика