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Студенты лингвогуманитарного колледжа поддержали политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Студенты лингвогуманитарного колледжа поддержали политзаключенных
Фотофакт.
Студенты лингвогуманитарного колледжа поддержали политзаключенных.
«Мы внимательно следим за преступлениями против прав человека и не сдадимся, пока каждый преступник не будет наказан и каждый политзаключенный не будет освобожден. Руки прочь от Миколы и всех невинно осужденных!» -
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