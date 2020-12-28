Источник материала: Хартия'97

Студенты лингвогуманитарного колледжа поддержали политзаключенных 28.12.2020, 19:22

Фотофакт.

Студенты лингвогуманитарного колледжа поддержали политзаключенных.

«Мы внимательно следим за преступлениями против прав человека и не сдадимся, пока каждый преступник не будет наказан и каждый политзаключенный не будет освобожден. Руки прочь от Миколы и всех невинно осужденных!» - говорят студенты.





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