ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американцам добавят «вертолетных денег»

28.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Американцам добавят «вертолетных денег»

3
  • 28.12.2020, 18:56
  • 1,490
Американцам добавят «вертолетных денег»

Трамп утвердил выплаты по $600 на человека.

Президент США Дональд Трамп утвердил второй пакет поддержки американской экономики с прямыми выплатами гражданам, пострадавшим от пандемии, передает finanz.ru.

План помощи размером 900 млрд долларов, одобренный конгрессом после трех месяцев мучительных переговоров, стал вторым по величине в американской истории и уступил лишь весенним вливаниям на 2,3 трлн долларов.

Угрожавший наложить вето Трамп все же поставил свою подпись под законопроектом, который занял более 1,5 тысячи страниц и стал самым объемным документом, когда либо принятым конгрессом.

План предусматривает чеки на сумму 600 долларов для всех американцев, чей заработок не превышает 75 тысяч долларов в год.

Дополнительно по 600 долларов получат семьи на каждого ребенка. Кроме того, на 300 долларов в неделю будут увеличены пособия для безработных. Их число на пике кризиса увеличилось на 20 миллионов человек, и к зиме лишь половина смогли найти новое место.

План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, cотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США две недели.

«Я подписываю этот биль, чтобы восстановить уровень пособий, остановить выселения, поддержать платежи за аренду, увеличить финансирование вакцинации», - заявил Трамп, добавив, что требует от конгресса увеличить объем выплат до 2000 долларов на человека.

По его словам, голосование по исправленному закону должно состояться в понедельник. «В результате семья из четырех человек получит 5,2 тысячи долларов», - заявил Трамп.

По оценке МВФ, в 2020 году ВВП США упадет на 4,4%. Но несмотря на это, реальные располагаемые доходы американцев увеличиваются: на ноябрь они на 3,1% превысили прошлогодний уровень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп утвердил выплаты по $600 на человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Голас» запусьціў праект «Беларусь марыць», які ўжо сабраў больш за 5500 жаданьняў беларусаў. Топ-5 мараў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика