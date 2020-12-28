|
Как будет работать метро в новогоднюю ночь
Источник материала: Хартия'97
Как будет работать метро в новогоднюю ночь
Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные.
Минская подземка рассказала, как будет работать в новогоднюю ночь и Рождество. Изменения опубликованы на
31 декабря и 6 января подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января — по графику воскресных дней.
На трех линиях метро в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года станции закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15.
1 января метро откроется, как обычно, в 5.30.
Новогодней ночью с 00.00 до закрытия станций метро на вход поезда будут ходить с таким интервалом: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.
Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные билеты — так вам не придется стоять в очередях, ведь в городе будут праздничные гулянья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)