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«Это кукиш Москве?» Почему Лукашенко больше не заикается о конституционной реформе?

28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Есть подозрение, что власти спускают конституционную реформу на тормозах, поэтому никаких сенсаций ждать от Всебелорусского собрания не стоит.

«Это кукиш Москве?» Почему Лукашенко больше не заикается о конституционной реформе?

Вопрос о проведении VI Всебелорусского народного собрания был поднят 28 декабря на совещании у Лукашенко. Многие обратили внимание, что, описывая свои планы в отношении данного мероприятия глава Беларуси упомянул лишь о подведении итогов прошедшей пятилетки и принятием следующей пятилетки.

Удивительно, что о новой Конституции, о которой так много говорил ранее, Александр Лукашенко, почему-то даже не заикнулся. Более того, он прямо заявил, что «никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно».

На этот аспект обращает внимание и политолог Валерий Карбалевич.

«Гэта дзіўна. Бо і сам Лукашэнка намякаў, што на УНС яму будзе прыдадзены канстытуцыйны статус. І дзяржаўныя мэдыі прыняцьцё новай Канстытуцыі зьвязвалі з гэтым форумам», — напоминает Карбалевич.

Конечно, за месяц ситуация может и поменяться. Однако пока все выглядит так, будто о «конституционной реформе» власти попросту планируют «забыть».

«Выкажу вэрсію, што, магчыма, уся кампанія канстытуцыйнай рэформы спускаецца на тармазах, — отмечает политолог.

Он напоминает, что сама идея реформы появилась с подачи Москвы еще в августе и должна была некоторым образом успокоить белорусское общество и стать компромиссом.

«Гледзячы па ўсім, цяпер Лукашэнка прыйшоў да высновы, што пратэст ён задушыў, узяў сытуацыю ў краіне пад кантроль. Таму патрэба ў нейкім перніку зьнікла, — отмечает Валерий Карбалевич. — Адсюль ягоная заява на сёньняшняй нарадзе: «Ніякіх рашэнняў ва ўгоду замежным «дарадцам» і іх тутэйшым прыхільнікам быць не павінна». Гэта кукіш Маскве?»

То, что Всебелорусское собрание вряд ли принесет какие-то сюрпризы относительно повестки, считает и политолог Павел Усов. 

«Лукашенко уходить не собирается, как и менять конституцию, которая определила бы модель его ухода. Собрание должно подтвердить полноту власти диктатора, а Лукашенко должен выглядеть как тот, кто смог устоять и победить. Особенно это важно для демонстрации Москве, — отмечает Павел Усов.

Политолог полагает, что эти два месяца будут тяжелым испытанием и для режима и для общества.

«Задача перед людьми режима стоит трудная: как одновременно запугать, задавить врагов и вдохновить сторонников. Устроить праздник на кладбище. Понадобиться не один миллион чтобы было пиршество, а не погребение, — отмечает Павел Усов. — Если террор и репрессии не сломят духа сопротивления, если общество не купится на манипуляции, если протестами и информационным давлением удастся сорвать (испортить праздник власти) февральское сборище — это будет важной тактической победой, что вдохнёт силы для дальнейшей борьбы с режимом».

А вот какие комментарии по поводу предстоящего мероприятия можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

 «Думаю, мы в очередной раз убедимся, что белорусы и всебелорусы бесконечно далеки друг от друга».

«С таким же успехом Лукашенко мог бы провести собрание сам с собой», — иронизируют одни.

«Эти люди что-то будут решать? А наш «Парламент» уже не справляется?» — задаются логичным вопросом другие.

«Все придем, раз оно Всебелорусское», — зловеще предупреждают третьи.

 
 
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Есть подозрение, что власти спускают конституционную реформу на тормозах, поэтому никаких сенсаций ждать от Всебелорусского собрания не стоит.
 
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