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Журналистка «Салiдарнасцi» Тамара Зенина провела ночь на Окрестина: 23.34

28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Корреспондент «Салiдарнасцi» была задержана в воскресенье, 27 декабря, во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

Тамара Зенина по редакционному заданию освещала марш сторонников перемен в минском районе Сокол, была задержана силовиками вместе с местными жителями и доставлена в РУВД Октябрьского района, после чего, несмотря на то, что является матерью малолетнего ребенка и единственным кормильцем, была доставлена в ЦИП на Окрестина.

Суд, который состоялся в понедельник только во второй половине дня, оштрафовал нашу коллегу на 30 базовых величин (810 рублей) по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Журналистка «Салiдарнасцi» Тамара Зенина провела ночь на Окрестина: 23.34

Журналистка «Салiдарнасцi» Тамара Зенина 28 декабря после освобождения у стен Окрестина

Сейчас Тамара на свободе: «На Окрестина была в одной камере с теми, кого задержали в Соколе.  Сотрудники изолятора обозленные, вели себя нарочито нагло, в отличие от представителей РУВД Октябрьского района, где с нами обращались корректно, если не считать того, что не учли наличие у меня несовершеннолетней дочери.

Сегодня всем остальным задержанным дали по 15 суток, несмотря на то, что у некоторых есть малолетние дети и приближаются новогодние праздники. Хочется отметить, что никто из них вину не признал, поскольку считают, что прогуляться по своему району – не преступление».

 
 
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Корреспондент «Салiдарнасцi» была задержана в воскресенье, 27 декабря, во время исполнения своих профессиональных обязанностей.
 
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