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Журналист и экс-милиционер: в Беларуси стало на двух политзаключенных больше

28.12.2020 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники Беларуси признали политзаключёнными ещё двух человек — Сергея Гордиевича и Дмитрия Кулаковского, пишет сайт "Весна".



Сергей Гордиевич — журналист интернет-издания "Первый регион". Его задержали омоновцы 22 декабря по дороге из Дрогичина в Брест. В квартире Гордиевича прошёл обыск. Он проходит подозреваемым по уголовному делу за оскорбление президента Беларуси (ст. 368 УК). 25 декабря Гордиевича перевели под домашний арест.

4 декабря на границе был задержан Дмитрий Кулаковский. Его посадили в СИЗО Жодино и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК). Раньше Кулаковский работал начальником уголовного розыска Заводского РУВД Минска. После нынешних президентских выборов он уволился в знак несогласия с действиями власти. В октябре его задержали сотрудники Службы внутренней безопасности МВД, и почти месяц мужчина провёл в Центре изоляции правонарушителей: его судили за якобы неповиновение требованиям должностного лица. Во время ареста Кулаковского пытали и жестоко с ним обращались, о чём неоднократно заявляла его адвокат и сообщали СМИ.


Правозащитники требуют немедленно освободить Гордиевича, Кулаковского и других политзаключённых и прекратить репрессии. Они требуют отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства и государственных символов (ст.188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370 Уголовного кодекса) и прекратить начатые по этим статьям уголовные дела.

Под обращением подписались правозащитный центр "Весна", центр правовой трансформации Lawtrend, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", простое общество "Инициатива FORB", офис по правам людей с инвалидностью, ОО "Белорусская ассоциация журналистов", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правозащитники Беларуси признали политзаключёнными ещё двух человек — Сергея Гордиевича и Дмитрия Кулаковского, пишет сайт "Весна".
 
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