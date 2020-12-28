Журналистку Дарью Чульцову не отпускают из-под стражи под поручительства









Следователь И. Куделя в своем постановлении называет ходатайства Бастунца и Колб необоснованными и немотивированными.





По его словам, в случае освобождения Чульцова может скрыться от следственных органов и суда, а также препятствовать предварительному расследованию уголовного дела.





Также в Следственный комитет были направлены поручительства за освобождение второй журналистки "Белсата" — Екатерины Андреевой (Бахваловой). Но их судьба пока неизвестна.





Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября во время стрима с "Площади Перемен". Девушки вели трансляцию из одной из квартир, когда туда вломились силовики. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса).