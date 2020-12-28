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Журналистку Дарью Чульцову не отпускают из-под стражи под поручительства

28.12.2020 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет отказался выпускать журналистку Дарью Чульцову под личные поручительства, сообщает пресс-служба БАЖ. С такими ходатайствами обращались председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и главный редактор газеты "Новы час" Оксана Колб.



Следователь И. Куделя в своем постановлении называет ходатайства Бастунца и Колб необоснованными и немотивированными.

По его словам, в случае освобождения Чульцова может скрыться от следственных органов и суда, а также препятствовать предварительному расследованию уголовного дела.

Также в Следственный комитет были направлены поручительства за освобождение второй журналистки "Белсата" — Екатерины Андреевой (Бахваловой). Но их судьба пока неизвестна. 

Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября во время стрима с "Площади Перемен". Девушки вели трансляцию из одной из квартир, когда туда вломились силовики. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса).
 
 
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Следственный комитет отказался выпускать журналистку Дарью Чульцову под личные поручительства, сообщает пресс-служба БАЖ. С такими ходатайствами обращались...
 
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