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Журналистку Дарью Чульцову не отпускают из-под стражи под поручительства
Источник материала: Партизан
Следственный комитет отказался выпускать журналистку Дарью Чульцову под личные поручительства,
Следователь И. Куделя в своем постановлении называет ходатайства Бастунца и Колб необоснованными и немотивированными.
По его словам, в случае освобождения Чульцова может скрыться от следственных органов и суда, а также препятствовать предварительному расследованию уголовного дела.
Также в Следственный комитет были направлены поручительства за освобождение второй журналистки "Белсата" — Екатерины Андреевой (Бахваловой). Но их судьба пока неизвестна.
Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября во время стрима с "Площади Перемен". Девушки вели трансляцию из одной из квартир, когда туда вломились силовики. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса).
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Следственный комитет отказался выпускать журналистку Дарью Чульцову под личные поручительства, сообщает пресс-служба БАЖ. С такими ходатайствами обращались...
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