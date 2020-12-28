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В Гомеле пропал таксист. Его машину нашли пустой
Источник материала: Onliner
Добровольцы из гомельского отряда «Симуран» приступили к поискам 36-летнего водителя «Яндекс.Такси» Олега Короткевича. Сегодня ночью он перестал выходить на связь. Впоследствии машину нашли — водителя в ней не было.
В «Симуране» уточнили, что последний раз Короткевич был в сети в 3:12 ночи. Теперь его телефон не отвечает.
Машину позже нашли на территории Гомеля — она закрыта, видимых повреждений и подозрительных следов на ней нет.
Тех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просят выйти на связь.
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Добровольцы из гомельского отряда «Симуран» приступили к поискам 36-летнего водителя «Яндекс.Такси» Олега Короткевича. Сегодня ночью он перестал выходить на...
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