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В Гомеле пропал таксист. Его машину нашли пустой

28.12.2020 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Добровольцы из гомельского отряда «Симуран» приступили к поискам 36-летнего водителя «Яндекс.Такси» Олега Короткевича. Сегодня ночью он перестал выходить на связь. Впоследствии машину нашли — водителя в ней не было.

В «Симуране» уточнили, что последний раз Короткевич был в сети в 3:12 ночи. Теперь его телефон не отвечает.

Машину позже нашли на территории Гомеля — она закрыта, видимых повреждений и подозрительных следов на ней нет.

Тех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просят выйти на связь.

В Гомеле пропал таксист. Его машину нашли пустой

 
Теги: Гомель
 
 
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Добровольцы из гомельского отряда «Симуран» приступили к поискам 36-летнего водителя «Яндекс.Такси» Олега Короткевича. Сегодня ночью он перестал выходить на...
 
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