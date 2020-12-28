В Гомеле пропал таксист. Его машину нашли пустой

Источник материала: Onliner

Добровольцы из гомельского отряда «Симуран» приступили к поискам 36-летнего водителя «Яндекс.Такси» Олега Короткевича. Сегодня ночью он перестал выходить на связь. Впоследствии машину нашли — водителя в ней не было.

В «Симуране» уточнили, что последний раз Короткевич был в сети в 3:12 ночи. Теперь его телефон не отвечает.

Машину позже нашли на территории Гомеля — она закрыта, видимых повреждений и подозрительных следов на ней нет.

Тех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просят выйти на связь.



