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Жуковский возглавил БАТЭ

28.12.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Виталий Жуковский возглавил БАТЭ.




Об этом сообщил журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале. 

Напомним, Жуковский возглавлял «Ислочь» с 2010 года, пройдя с командой путь от чемпионата Минской области до высшей лиги.

БАТЭ по итогам сезона-2020 под руководством Александра Лисовского занял второе место. «Ислочь» под руководством Виталия Жуковского – седьмое, набрав 45 очков после 30 туров
 
 
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Белорусский специалист Виталий Жуковский возглавил БАТЭ.
 
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