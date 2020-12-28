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Сергей Щурко покидает «Прессбол»

28.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сергей Щурко покидает «Прессбол»

  • 28.12.2020, 20:38
Сергей Щурко покидает «Прессбол»
Сергей Щурко

Журналист сообщил о том, что больше не сотрудничает с газетой.

Журналист Сергей Щурко рассказал о том, что больше не сотрудничает с газетой «Прессбол».

«Прощай, «Прессбол» – всяком случае, его печатная версия, захваченная неприятелем) Сотрудничать с захватчиками не намерен, какие бы пайки не предлагали. Вангую не только скорый уход коллег (многие из которых уже мысленно написали заявление), но и исход тех, кто уходить пока не собирается по причине неимения других вариантов.

Рано или поздно станет стыдно. Хотя и сейчас тоже. Могли ли мы предвидеть такой позорный финал на своем 25-летии (снимок оттуда), когда дожидались из тюрьмы Бережкова – лучшего рулевого ПБ в его истории? Нет, смерти бумажной версии ждали каждый год, но все же по естественным причинам. А тут – как назло путем хирургической операции по отрезанию жизненно важных органов аккурат к 30-летнему юбилею.

Признаюсь, очень хотел повторить этот матч – «Прессбол» против оставшегося мира, но, к счастью, кураж пропал до начала тренировок. Осталось лишь воспоминание о тех временах. И фото, где иллюстрирован финт-обход, характерный для левши. Ты уже в свободном полете и остановить тебя можно лишь путем семиметрового.

Вот и сейчас – ушел и в свободном. И счастлив от того, что еще могу это сделать…» – написал Щурко в Facebook.

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Журналист сообщил о том, что больше не сотрудничает с газетой.
 
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