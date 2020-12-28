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Во вторник в Беларуси ожидается до +8 градусов
Источник материала: Хартия'97
Во вторник в Беларуси ожидается до +8 градусов
Будет облачно.
Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси 29 декабря, сообщили
Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). По востоку Беларуси прогнозируется гололед, ночью местами ожидаются сильные осадки. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по западу до 5 градусов тепла. Днем будет от нуля до плюс 5, по западу Беларуси до 8 градусов тепла.
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