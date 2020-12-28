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Изящная посуда: как производят белорусский хрусталь?

28.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как ничем непримечательная пивная бутылка стала источником вдохновения для создания знаменитых хрустальных бокалов с резными рисунками? Какие уникальные экземпляры представлены в коллекции музея стеклозавода «Неман»? Как свинец и мышьяк превращают стекло в благородный хрусталь, стеклодувы придают раскаленной лаве изящную форму и почему главный инструмент выдувальщика – легкие?

«Для людей, которые впервые видят, как работает выдувальщик, процесс создания бокалов – настоящее волшебство», – рассказывает начальник смены цеха хрусталя Наталья Козел.

В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» отправляемся на один из старейших заводов в Европе по производству хрусталя и стекла, расположенном в небольшом белорусском городке Березовке.



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Как из раскаленной лавы рождается один из главных атрибутов новогоднего праздника, смотрите в программе «Сделано в Евразии».
 
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