Изящная посуда: как производят белорусский хрусталь?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как ничем непримечательная пивная бутылка стала источником вдохновения для создания знаменитых хрустальных бокалов с резными рисунками? Какие уникальные экземпляры представлены в коллекции музея стеклозавода «Неман»? Как свинец и мышьяк превращают стекло в благородный хрусталь, стеклодувы придают раскаленной лаве изящную форму и почему главный инструмент выдувальщика – легкие?

«Для людей, которые впервые видят, как работает выдувальщик, процесс создания бокалов – настоящее волшебство», – рассказывает начальник смены цеха хрусталя Наталья Козел.