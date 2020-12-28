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Изящная посуда: как производят белорусский хрусталь?
28.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как ничем непримечательная пивная бутылка стала источником вдохновения для создания знаменитых хрустальных бокалов с резными рисунками? Какие уникальные экземпляры представлены в коллекции музея стеклозавода «Неман»? Как свинец и мышьяк превращают стекло в благородный хрусталь, стеклодувы придают раскаленной лаве изящную форму и почему главный инструмент выдувальщика – легкие?
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