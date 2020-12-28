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Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11

28.12.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 11. Онлайн-презентация гаджета состоялась 28 декабря. Он стал первым устройством в мире с чипом Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11
Фото: todaytech.eu

Смартфон получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 герц. Дисплей покрыт стеклом последнего поколения Gorilla Glass Victus, которое вдвое устойчивее к царапинам.

Под экраном находится сканер отпечатка пальцев, который помимо своей основной функции, может измерять пульс, а также селфи-камера.

Mi 11 отличается от конкурентов камерой на 108 Мп с диафрагмой F/1,85, фокусным расстоянием 25 мм и оптической стабилизацией. Кроме нее работают сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и макрообъектив на 5 Мп.

Устройство оснащено аккумулятором на 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Цена составляет от 610 до 720 долларов, что зависит от объема памяти.

 
 
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Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 11. Онлайн-презентация гаджета состоялась 28 декабря. Он стал первым устройством в мире с чипом Qualcomm...
 
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