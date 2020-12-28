Правозащитники признали политзаключенными журналиста Гордиевича и бывшего начальника уголовного розыска Кулаковского

Белорусские правозащитники признали политзаключенными журналиста сайта «Первый регион» (Брестская область) Сергея Гордиевича и бывшего начальника уголовного розыска УВД Заводского района Минска Дмитрия Кулаковского.



Фото: БАЖ

Гордиевич был задержан 22 декабря по дороге из Дрогичина в Брест. Его обвиняют по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента). 25 декабря Гордиевичу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кулаковский уволился после президентских выборов из-за несогласия с действиями властей. «В октябре он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности МВД и почти месяц провел в Центре изоляции правонарушителей, где отбывал административные аресты за якобы неподчинение требованиям должностного лица. Во время своего нахождения в ЦИП неоднократно подвергался пыткам и жестокому обращению, о чем неоднократно заявляла его адвокат и сообщали СМИ», — отмечают правозащитники.

4 декабря при попытке покинуть страну Кулаковский был задержан и помещен под стражу в СИЗО Жодино в рамках уголовного дела по ст. 369 (оскорбление представителя власти).

Сейчас в списке политзаключенных 169 человек.