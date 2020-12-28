ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать Дворец независимости

28.12.2020 21:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Заводского района столицы принял решение по делу мужчины, который позвонил на «102» и заявил о том, что готовится взорвать Дворец независимости, сообщили в пресс-службе Мингорсуда.

Суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать Дворец независимости

Согласно материалам дела, вечером 14 сентября, находясь на улице Голодеда в Минске, гражданин позвонил по телефону «102» и заявил диспетчеру, что у него есть взрывчатка, с помощью которой он взорвет Дворец независимости.

Сотрудники МВД оперативно выехали ко Дворцу независимости, чтобы проверить данную информацию. Однако о наличии взрывчатки гражданин соврал. Никаких взрывоопасных предметов ни у него, ни в здании обнаружено не было.

Мужчине было назначено наказание в виде ареста на срок три месяца. Также ему предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.

Самые важные новости в нашем канале в Telegram и Viber. Подпишитесь!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района столицы принял решение по делу мужчины, который позвонил на «102» и заявил о том, что готовится взорвать Дворец независимости, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жуковский возглавил БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика