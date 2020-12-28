Суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать Дворец независимости

Суд Заводского района столицы принял решение по делу мужчины, который позвонил на «102» и заявил о том, что готовится взорвать Дворец независимости, сообщили в пресс-службе Мингорсуда.





Согласно материалам дела, вечером 14 сентября, находясь на улице Голодеда в Минске, гражданин позвонил по телефону «102» и заявил диспетчеру, что у него есть взрывчатка, с помощью которой он взорвет Дворец независимости.

Сотрудники МВД оперативно выехали ко Дворцу независимости, чтобы проверить данную информацию. Однако о наличии взрывчатки гражданин соврал. Никаких взрывоопасных предметов ни у него, ни в здании обнаружено не было.

Мужчине было назначено наказание в виде ареста на срок три месяца. Также ему предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.