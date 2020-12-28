64-летнего писателя оштрафовали на 810 рублей





Владимир Яговдик / racyja.com​





"Еврорадио" . 64-летнего писателя задержали в Минске 27 декабря, когда он шёл на Свислочь с батоном кормить уток. Ночь он провёл в Центральном РУВД столицы, суд над ним состоялся 28 декабря, передает





"Выпустили. Целый, здоровый (предварительно), дома", — отметил Татарников после суда.





Владимир Яговдик — прозаик и драматург, автор книг для детей. В 2008 году он основал серию "Сокровища Родины", в которой выходят цветные книги для школьников и их родителей. Их вышло более 20.