Источник материала: Хартия'97

ФСИН РФ пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный 28.12.2020, 21:38

Алексей Навальный

В ведомстве считают, что Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности.

ГУ ФСИН по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства в 9 часов утра 29 декабря. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

В сообщении ведомства говорится, что Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

«В журнале „Ланцет“ 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники „Шарите“, собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники „Шарите“ 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», — сказано в сообщении.

Во ФСИН отметили, что, если «факт уклонения условно осужденного от контроля» подтвердится, в отношении него «будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». Указанная статья подразумевает, что, если условно осужденный в течение испытательного срока «систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля», ведомство может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

Сейчас у Алексея Навального продолжается испытательный срок по делу «Ив Роше». По приговору суда 30 декабря 2014 года он получил 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет. Позже испытательный срок был продлен на год и, таким образом, закончится 30 декабря 2020 года. Таким образом, если суд примет сторону ФСИН, Навальный может получить 3,5 года реального заключения.

Сейчас Навальный находится в Германии — его вывезли туда на лечение после ситуации с отравлением в августе. Президент России Владимир Путин говорил, что лично способствовал тому, чтобы Навального выпустили на лечение за границу, отмечая, что у того были ограничения на выезд. Навальный заявлял, что это ложь и что он имел право выезжать свободно.

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