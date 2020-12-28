Источник материала: Хартия'97

«Такого не было никогда в мировой музыкальной истории» 28.12.2020, 21:25

1,285

фото: Reuters

О лучших песнях белорусского протеста.

Музыковед, журналист, автор популярного проекта «Хижина дяди Темы» на ARU.TV Артемий Троицкий сделал обзор белорусской протестной музыки 2020 года.

Из списка 20 лучших песен по версии Белорусской службы «Радыё Свабода» он выбрал девять, которые, по его мнению, наиболее ярко отражают белорусскую мирную революцию.

Артемий Троицкий выбрал для анализа 9 композиций:

TOR BAND — «Мы — не «народец»,

LEAR — «На стомленых крылах»,

Naka, DZIECIUKI, «Разьбітае сэрца пацана», «Петля пристрастия», Rostany — «Вам»

ДАЙ ДАРОГУ! — «Баю-Бай»,

IOWA — «Мечта»

VOLSKI — «Ворагі народу»

Pomidor/OFF — «Я Выходжу»

Ільля Сільчукоў — «Магутны Божа»

Trubetskoy — Воля

Артемий Троицкий: «То, что сейчас происходит в белорусской музыке, в белорусской культуре, не говоря уже о белорусском обществе в целом - я никогда не видел такого взрыва народного творчества, политически ориентированного народного творчества. Считается, что в Америке 1960-х, в Великобритании в 1970-х, в СССР в 1980-х была сильная волна протестной музыки. Были ли это протесты против войны во Вьетнаме или против безработицы и экономической политики Тэтчер, СССР понимал, против чего был протест. Но музыкальная волна, которая поднялась в Беларуси, конечно, намного сильнее всего этого. Что можно упомянуть из советских песен 80-х годов, всех этих так называемых «перестроечных» гимнов? «Аквариум» — «Поезд в огне», «Кино» — «Мы ждем перемен», «Наутилус Помпилиус» — «Скованные одной цепью», «Шар цвета хаки», «Телевизор» — «Выйти из-под контроля», «Твой папа фашист». Где-то десяток, может, два песен, не больше. А здесь сотни песен. По-моему, такого не было никогда в мировой музыкальной истории».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .