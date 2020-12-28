Всебелорусское собрание ни о чем? Лукашенко явно не торопится уходить

Наконец стала известна дата Всебелорусского народного собрания (ВНС). Но вот будет ли на нем рассматриваться новая Конституция, непонятно. А механизм избрания делегатов на это «всенародное вече», кажется, еще больше отдалят от народа.





ВНС пройдет 11–12 февраля. Это следует из указа № 492, который Александр Лукашенко подписал 28 декабря. В этот же день прошло совещание по вопросам подготовки к ВНС.

По итогам совещания официальные источники цитируют банальную риторику Лукашенко типа: «Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей». Но в этих отчетах — ни гу-гу об изменении Конституции (фигурирует лишь туманная формулировка, что будут предлагаться некие «новшества»).

Вождь почувствовал себя увереннее

А теперь давайте вспомним, что заявлял Лукашенко 17 августа, в разгар послевыборных протестов, под напором рабочих на Минском заводе колесных тягачей: «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу. <…> Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас».

В интервью российским СМИ, которое было обнародовано 9 сентября, Лукашенко тоже говорил о конституционной реформе и связал вопрос политических перемен в Беларуси с проведением ВНС: «Думаю, что на съезде мы пропишем, сможем даже прописать по срокам некоторые наши действия, вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно».

Даже 13 ноября в интервью лояльным СМИ прозвучало нечто вроде обещания: «Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем “вдруг”? Вдруг — это опасно. Детально с принятием Конституции и прочее по срокам я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях».

Но сейчас вождь, похоже, пришел к выводу, что суетиться и вовсе не стоит. А чем плохо остаться в нынешнем кресле хотя бы до конца каденции? Не так уж и припекает, если разобраться.

«Сама идея конституционной реформы появилась в августе, причем скорее всего с подачи Москвы. Она должна была сыграть роль морковки, пряника для возбужденного общества, каким-то шагом к компромиссу», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Но теперь, по его мнению, «Лукашенко пришел к выводу, что протест он задушил, взял ситуацию под контроль, поэтому необходимости в конституционной реформе сейчас, возможно, нет». Так что «она спускается на тормозах».

Аналитик оговаривается, что за полтора месяца, оставшиеся до ВНС, еще многое может измениться, но пока, считает он, в сознании Лукашенко доминирует именно такой подход.

Тема изменения Конституции затушевывается

А что же Москва? Среди независимых аналитиков стало общим местом повторять, что она подталкивает Лукашенко, ставшего токсичным партнером, к конституционной реформе, более того — к транзиту власти . Ходят разговоры о нацеленном на это жестком «плане Путина — Патрушева» и о том, что на сентябрьских переговорах в Сочи Лукашенко дал российскому президенту некие обещания насчет своего ухода.

Мы не знаем, действительно ли прозвучали такие обещания, но в любом случае с тех пор много воды утекло и Лукашенко мог элементарно передумать. А может, и с самого начала хитрил, потому что нужна была поддержка Кремля. В конце концов, вся «братская интеграция» состоит из историй обоюдного «кидалова».

Так или иначе, но разговоры о конституционном референдуме и новых выборах Лукашенко постепенно свернул, а теперь, как видим, затушевывается уже и сама тема изменения Конституции.

16 ноября Лукашенко заметил, что «для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо». На совещании 28 декабря, судя по отчетам, он говорил лишь о том, что на грядущем ВНС предстоит подвести итоги пятилетки 2016–2020 годов и наметить параметры новой пятилетки. И подчеркнул , что «никаких решений в угоду зарубежным “советчикам” и их здешним приверженцам быть не должно».

Отбор делегатов: мышь не проскользнет

Под зарубежными советчиками прежде всего, наверное, имеются в виду Светлана Тихановская с ее командой и западные страны, которые поддерживают требования политической альтернативы, в том числе — требования отставки нынешнего правителя и новых, честных выборов.

Говоря о зарубежных советчиках, Лукашенко очевидно старается затушевать то обстоятельство, что его ухода и новых выборов хочет также масса белорусов. Впрочем, таких белорусов на ВНС наверняка не пустят.

Сам указ № 492 пока не опубликован, но в пересказе БелТА механика такова: «Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями».

Прежде, напомню, участники ВНС избирались на районных или городских собраниях уполномоченных; уполномоченные же избирались трудовыми, воинскими коллективами, гражданами по месту жительства, общественными объединениями.

В пересказе свежего указа о трудовых коллективах и собраниях граждан речи вовсе нет, а под «наиболее многочисленными общественными объединениями» наверняка подразумеваются не оппозиционные партии, а провластные структуры вроде «Белой Руси», БРСМ, Федерации профсоюзов. То есть конопатятся все щели, чтобы не проскользнула нелояльная публика.

Впрочем, не исключено, что на «вече» запустят толику карманных псевдооппозиционеров, чтобы создать видимость плюрализма.

Путин попал в ловушку

А как же прежние заявления Лукашенко, что не мешало бы придать ВНС конституционный статус? Аналитики уже успели нагородить версий, что вождь придумал себе план Б, наметил запасной аэродром , хочет стать главой президиума ВНС — этаким непотопляемым генсеком на манер Леонида Брежнева .

Изменения в Конституцию вноситься все же будут, считает директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич.

Почему тогда власти темнят? Скорее всего, у Лукашенко и его окружения «до сих пор не оформилось какой-то концепции: какие все же изменения делать, как перераспределять полномочия, как придумать схему, которая позволила бы решить текущий политический кризис», заявил политолог в комментарии для Naviny.by.

При этом «сам Лукашенко будет стремиться сделать эти изменения максимально формальными», предполагает собеседник. Он добавляет, что «мы не знаем до конца внешних факторов» — насколько, в частности, на конституционный процесс будет влиять Москва.

Действительно, как отреагирует Москва, если выяснится, что Лукашенко и впрямь решил саботировать конституционную реформу, транзит власти, а ВНС проводит только для блезира?

Рычаги влияния у Кремля, конечно есть, например дать или не дать кредит, но деньги Россия как раз-таки дает, отметил Карбалевич. По его мнению, «это значит, что для Москвы в Беларуси сегодня приоритеты — не реформы, а, во-первых, не допустить победы цветной революции, во-вторых, не допустить поворота страны на Запад».

«Да, [российскому руководству] неприятно, что в очередной раз Лукашенко кинул Путина, но не в первый же раз», — говорит эксперт.

Добавлю: Путин попал в ловушку, когда в августе поддержал Лукашенко. Сейчас душить его, даже если он игнорирует напоминания о сочинских обещаниях, мягко говоря, нелогично. И потом, этим удушением можно подтолкнуть вторую волну белорусской революции, греха потом не оберешься.

Лукашенко эти вещи просчитал, и теперь, кажется, хвост стал вертеть собакой. Надежды, что Кремль поспособствует уходу белорусского вождя, наивны. Да, Путину Лукашенко, вероятно, надоел хуже горькой редьки, но сковыривать его — дело опасное , так что придется и впредь с кривыми усмешками рассуждать перед телекамерами про братские узы и перспективы интеграции.

Короче, Москва вполне может проглотить имитацию конституционной реформы. Вопрос в том, проглотят ли белорусы. Лукашенко был, в общем-то, прав, когда говорил по поводу своего ухода: «Это зависит от вас».