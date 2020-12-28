Караев: «Я не организовывал насилие. Я организовывал охрану общественного порядка» (видео)

Источник материала: Onliner

Инспектор по Гродненской области Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову. Объяснил свое согласие так: блогеры тоже «властители дум» и у Голикова конструктивный взгляд. Помимо прочего, разговор зашел и о религии, и о соразмерном насилии, и об «одном экс-министре», и об износившемся «коленном суставе».

О «минимальном» насилии

Описывая свою нынешнюю роль в Гродненской области, Юрий Караев определил себя, помимо прочего, как координатора региональных силовых структур. Отвечая на один из вопросов, бывший министр внутренних дел сообщил, что он христианин. И пояснил, как в его системе религиозных координат располагается представление о насилии:

— Жизнь такова, что если мы не будем защищать большинство от меньшинства, следуя только тому, что насилие не проповедуется и мы должны его отринуть — а мы же военные люди — и какие-то отступления у военных должны быть... Если помнить только о том, что насилие не приемлется, то тогда все добрые и хорошие должны разоружиться и бесконечно подставлять правую после левой. Для сохранения государства, общественного порядка какое-то минимальное насилие, соразмерное, все же бывает, и без него невозможно.

Что качается «легитимного насилия», то Караев посчитал нужным уточнить:

— Я не организовывал насилие. Я организовывал охрану общественного порядка. Чтобы организовывать насилие, надо делать определенные шаги, издать приказ о насилии. А я издал приказ об организации охраны общественного порядка. Чтобы функционировали все объекты, транспортные артерии, коммуникации, была нормальная жизнь страны.

О разном патриотизме

Инспектор подтвердил, что является патриотом белорусского народа, и объяснил, как понимает это состояние:

— Это когда ты за свою страну, за свое государство и его прославляешь, любишь, приносишь ему пользу. Стремишься, чтобы оно жило лучше — даже скажу так — чем другие.

Голиков уточнил:

— Вы — экс-министр внутренних дел. Есть такой же экс-министр культуры. И каждый говорит о патриотизме. Только они по разные стороны баррикад. У вас патриотизм разный?

— Я с экс-министром культуры лично не знаком, — ответил Караев. — Взглядов его до вот этих событий не знал. И то, что от него исходит сейчас, считаю даже не псевдопатриотизмом, а полнейшим разрушительным влиянием для страны. Я не могу объяснить его мотивы, не знаю, что он за человек, но мне с моим жизненным опытом сдается, что он совсем не патриот. Я даже уверен в этом. Он идет против своего государства — какие бы у него ни были аргументы, благие мысли. Его призывы для страны губительны. Ни при какой власти они полезны для народа, страны, экономики, культуры, общества не будут. Он через разрушение, санкции, ухудшение жизни страны хочет добиться смены власти. То есть, жертвуя уровнем жизни, имиджем страны, благосостоянием людей, он хочет добиться смены власти. Чтобы люди, видимо, подумали: надо менять власть, раз нам стало хуже.

О замене «износившегося коленного сустава»

Речь зашла о гипотетическом «коленном суставе», который износился и для его замены нужна операция. Караев изначально усомнился, что сустав износился настолько, что нуждается в замене. Продолжая оперировать образами, бывший министр сказал:

— Он-то про новый сустав откуда знает? Он у него есть, чтобы эту операцию провести? То, что они предлагают, пока не то что доверия не вызывает... У них просто призывы удалить коленный сустав, работающий, кстати, получше многих других. А какого-то нового не показали. Только декларации, что придут какие-то неведомые силы и мы заживем...

Юрий Караев отметил: лучшее враг хорошего, людям стоит держаться за то, что есть: потому что неизвестно, какая получится альтернатива.