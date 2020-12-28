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На создателей Cyberpunk 2077 подали в суд

28.12.2020 22:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На создателей Cyberpunk 2077 подали в суд
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В США подали в суд на авторов Cyberpunk 2077. Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Rosen Law Firm, опубликованном на сайте Business Wire.

В заявлении говорится, что ответчиком в деле является компании CD Projekt RED. Истец обвиняет создателя Cyberpunk 2077 в том, что он выпустил некачественный и недоработанный до конца тайтл. Юристы отметили огромное количество ошибок и багов, которые присутствовали в игре, особенно на консолях предыдущего поколения. В результате пользователи были вынуждены массово возвращать свои копии игры, компании Sony даже пришлось удалять Cyberpunk 2077 из своего магазина.

Также в заявлении говорится, что все это время CD Projekt RED сообщали партнерам и потребителям заведомо ложные сведения и предоставляли некорректную отчетность. Представители юридической фирмы заметили, что в результате проблемной игры инвесторы компании понесли существенные убытки. Юристы Rosen Law Firm потребовали, чтобы CD Projekt RED взяла ответственность за репутационные и финансовые издержки своих партнеров.

В заключение говорится, что групповой иск к студии уже подан. Представители Rosen Law Firm просят всех желающих присоединиться к судебному процессу против CD Projekt RED до 22 февраля 2021 года.
 
 
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Создателя обвиняют в низком качестве игры.
 
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