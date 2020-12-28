Женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки в Бобруйске

Источник материала: ОНТ

Женщина выпала вместе со своим новорожденным ребенком из окна многоэтажки в Бобруйске. Об этом сообщили в УСК по Могилевской области, пишет БЕЛТА.

Трагедия произошла в районе одиннадцати вечера 24 декабря. 31-летняя женщина с восьмидневным ребенком выпали из окна на седьмом этаже. От полученных травм женщина умерла на месте. Ее ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Следователями заведено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии.

В УСК по Могилевской области добавили, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере, а последнее время она пребывала в депрессии.

Фото pixabay

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