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Женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки в Бобруйске

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки в Бобруйске

Женщина выпала вместе со своим новорожденным ребенком из окна многоэтажки в Бобруйске. Об этом сообщили в УСК по Могилевской области, пишет БЕЛТА.

Трагедия произошла в районе одиннадцати вечера 24 декабря. 31-летняя женщина с восьмидневным ребенком выпали из окна на седьмом этаже. От полученных травм женщина умерла на месте. Ее ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Следователями заведено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии.

В УСК по Могилевской области добавили, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере, а последнее время она пребывала в депрессии.

Фото pixabay

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Женщина выпала вместе со своим новорожденным ребенком из окна многоэтажки в Бобруйске. Об этом сообщили в УСК по Могилевской области, пишет БЕЛТА. Трагедия...
 
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