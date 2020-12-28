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Женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки в Бобруйске
Источник материала: ОНТ
Женщина выпала вместе со своим новорожденным ребенком из окна многоэтажки в Бобруйске. Об этом сообщили в УСК по Могилевской области,
Трагедия произошла в районе одиннадцати вечера 24 декабря. 31-летняя женщина с восьмидневным ребенком выпали из окна на седьмом этаже. От полученных травм женщина умерла на месте. Ее ребенок с травмами был доставлен в больницу.
Следователями заведено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии.
В УСК по Могилевской области добавили, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере, а последнее время она пребывала в депрессии.
Фото pixabay
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Женщина выпала вместе со своим новорожденным ребенком из окна многоэтажки в Бобруйске. Об этом сообщили в УСК по Могилевской области, пишет БЕЛТА. Трагедия...
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