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Минфин Беларуси – о погашении госдолга в 2021 году

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минфин Беларуси – о погашении госдолга в 2021 году

Минфин Беларуси не видит проблем с погашением государственного долга в следующем году. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, пишет БЕЛТА.

Представитель Министерства финансов отметил, что подобного расклада вещей вполне достаточно, чтобы Беларусь смогла выполнить все свои обязательства по госдолгу. «Тут мы не видим проблем», - отметил министр. 

Юрий Селиверстов отметил, что в 2020 году на погашение госдолга всего будет направлено 6,3 миллиарда белорусских рублей, в 2021-м – около 4,9 миллиарда белорусских рублей. 

Селиверстов напомнил, что на прошлой неделе российская сторона подписала соглашение о предоставлении Беларуси кредита на один миллиард долларов в эквиваленте. 

Половину из этой суммы должна прийти в Беларусь до конца этого года, еще половина - в 2021 году. 

Представитель Министерства финансов сообщил, что в данный момент непонятно, сможет ли страна в стандартном режиме выйти на рынок Европы или на Московскую финансовую биржу. 

Фото БЕЛТА

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Минфин Беларуси не видит проблем с погашением государственного долга в следующем году. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, пишет БЕЛТА....
 
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