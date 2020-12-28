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Реконструкцию еврейской коллекции Белгосмузея 1920-30 гг. представили в Национальном историческом

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реконструкцию еврейской коллекции Белгосмузея 1920-30 гг. представили в Национальном историческом

Реконструкцию еврейской коллекции «исчезнувшего» в Великую Отечественную войну Белгосмузея представили сегодня в Национальном историческом. Оригинальный проект поддержан президентским грантом. Экспозиция - результат трудных, но увлекательных поисков в стране и за рубежом. Ряд ценностей зрителям показывают впервые за 75 лет.

Двери арон ха-кадеш («Святого Ковчега»). У символических «Врат рая» стоял с молитвой Давид Сарнов. «Отец американского телевидения» и резной артефакт XVIII века - земляки. Синагога (уж нет её) в Узлянах на Пуховщине лишилась этой реликвии в 1920-х.

Дарья Селицкая, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси: «Мы с вами находимся на плане Архиерейского дома, в котором Белорусский государственный музей находился в 1920-х годах. Хорошо, когда сохраняются номера, которые можно увидеть на обороте. И эти номера можно сопоставить с книгами, которые сохранились. Это Инвентарные книги 34-го года».

Тас (щит для Торы. XIX век) - раритет мирового уровня из собрания Исторического. Его признают прямым наследником Белгосмузея. Год назад именно сюда вернули 22 предмета иудаики из довоенной коллекции. Откуда возврат? Это, говорят, не архиважно.   

В новостных сводках сейчас часто появляется термин «мягкая реституция». А что значат эти слова? Если вернуть нельзя, надо хотя бы помнить или совместно использовать памятники материальной культуры. Уже известно - в Музее Израиля в Иерусалиме хранится каббалистический амулет со знаками БГМ и ещё несколько культовых вещей.

Обсуждали возможность показа уникумов в Минске, но Израиль вошёл в третий «коронный» локдаун. Проект Исторического поддержали Нацархив, Художественный и Музей евреев Беларуси. Среди хитов выставки - портреты кисти Пэна, учителя Шагала.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: «Порядка 485 тыс. музейных предметов - это основной и научно-вспомогательный фонд. Это самое большое собрание в республике в целом. И около 3% - это те уникальные ценности, которые когда-то находились в фондах Белорусского государственного музея, созданного в 1923 году. Еврейский отдел уже тогда был настоящим явлением в культуре, которое было посвящено очень интересному аспекту национального достояния.

Свыше 60 тыс. предметов - довоенный фонд Белгосмузея. Эвакуировать коллекции не успели. Часть погибла. Другие были вывезены в Германию. Поиски украденного нацистами продолжаются. Не один Еврейский отдел ожидает «второго рождения».     

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Теги: Минск
 
 
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Реконструкцию еврейской коллекции «исчезнувшего» в Великую Отечественную войну Белгосмузея представили сегодня в Национальном историческом. Оригинальный...
 
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