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Акция «Наши дети»: представители Минспорта приехали с подарками в Могилевскую спецшколу, а десантники 103-й бригады – в Витебский детский дом
Источник материала: ОНТ
По стране продолжает шагать акция «Наши дети». В детских домах, спецшколах и интернатах кружат в хороводах и малыши, и взрослые. Ребятам дарят подарки, а те - радуют новогодними постановками. О том, как встречают Новый год, как верят в чудеса, и какие главные желания загадывают.
Это уже третий Новый год, который Егор встречает не с мамой. В 6 лет его с братом определили в детский дом. Мама попала в криминальную историю и не видела, как сын пошел в 1-й класс. Но недавно она навестила детей, рассказала, что сейчас ищет работу, тогда Егор с братом смогут вернуться в семью.
В ожидании чуда 78 воспитанников детского дома. И у многих оно сбывается. В течении года каждый второй ребёнок возвращается в свою прежнюю семью или находит приёмную.
А пока с малышами в хороводе – настоящие полковники. Мужественные люди сегодня казалось порой еле сдерживали слёзы (истории у детей разные).
Восьмиклассники Андрей и Тимофей репетируют свои главные роли в новогоднем представлении. По сценарию сын с нетерпением ждёт прихода Деда Мороза, а задача мамы не испортить сюрприз. Своих родителей ребята вот уже больше года видят крайне редко. Эта специальная школа закрытого типа. И попадают сюда не случайно. За это время, признаются ребята, совсем по-иному стали относиться и к жизни, и к своему будущему.
Главная мечта Тимофея – стать профессиональным футболистом. Этим видом спорта занимается уже 4 года. Попав сюда, тренировки не забросил. А ещё приобщился к творчеству.
Сейчас в специальной школе 35 мальчишек. Учатся по общеобразовательной программе. Особое внимание уделяют спорту, так сказать, формируют дух.
А ещё здесь стараются не отставать от современных тенденций. Во время пандемии многие занятия проходят удалённо. А потому подаренный сегодня Министерством образования мультиборд ребятам точно пригодится.
А ещё важно подарить сказку. И кто как не артисты могут это сделать ярко. Отличники учёбы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований, в зрительном зале Белгосцирка сегодня особые гости. На арене история, полная чудес и сюрпризов.
А те, кто не успел попасть в цирк, смогли стать частью представления не хуже. Главная пионерская ёлка страны в этом году собрала 3 сотни мальчишек и девчонок со всей республики. Все они активисты различных проектов.
Автор проектов республиканского уровня, мистер пионерского онлайн-лагеря, один из самых активных пионеров Барановичского района 12 летний Владислав на таком празднике впервые. Но мальчик нисколько не теряется, быстро организует свою компанию.
От привычного образа пионеров у них только галстуки, вместо горнов - телефоны. Снимают всё подряд, чтобы этот день запомнился. Владу Чаплыгину – особенно, сегодня у него день рождения. Благодаря пионерии он празднует свой день широким кругом.
До новогоднего волшебства остаётся совсем немного. Пока малыши принимают поздравления. Своё сокровенное желание каждый из них загадает 31 декабря. Сбудется ли? Вопрос не стоит, исполнить детские желания Деду Морозу помогут взрослые.
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Акция «Наши дети»: представители Минспорта приехали с подарками в Могилевскую спецшколу, а десантники 103-й бригады – в Витебский детский дом
По стране продолжает шагать акция «Наши дети». В детских домах, спецшколах и интернатах кружат в хороводах и малыши, и взрослые. Ребятам дарят подарки, а те - радуют...
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