Акция «Наши дети»: представители Минспорта приехали с подарками в Могилевскую спецшколу, а десантники 103-й бригады – в Витебский детский дом

Источник материала: ОНТ

По стране продолжает шагать акция «Наши дети». В детских домах, спецшколах и интернатах кружат в хороводах и малыши, и взрослые. Ребятам дарят подарки, а те - радуют новогодними постановками. О том, как встречают Новый год, как верят в чудеса, и какие главные желания загадывают.



Это уже третий Новый год, который Егор встречает не с мамой. В 6 лет его с братом определили в детский дом. Мама попала в криминальную историю и не видела, как сын пошел в 1-й класс. Но недавно она навестила детей, рассказала, что сейчас ищет работу, тогда Егор с братом смогут вернуться в семью.

Егор Войтеховский, воспитанник Витебского детского дома: «Я люблю Новый год, волшебный праздник, чудеса всякие заказывать, подарки, можно написать Деду Морозу письмо, самое большое желание – домой вернуться».

В ожидании чуда 78 воспитанников детского дома. И у многих оно сбывается. В течении года каждый второй ребёнок возвращается в свою прежнюю семью или находит приёмную.

А пока с малышами в хороводе – настоящие полковники. Мужественные люди сегодня казалось порой еле сдерживали слёзы (истории у детей разные).

Андрей Баланеску, заместитель командира воинской части 52500 103-й Витебской воздушно-десантной бригады: «Да, очень хочется увидеть в глазах таких маленьких детишек счастье, чтобы чувствовали себя как дома, чтобы чувствовали себя, как обычные ребята в обычных семьях».

Восьмиклассники Андрей и Тимофей репетируют свои главные роли в новогоднем представлении. По сценарию сын с нетерпением ждёт прихода Деда Мороза, а задача мамы не испортить сюрприз. Своих родителей ребята вот уже больше года видят крайне редко. Эта специальная школа закрытого типа. И попадают сюда не случайно. За это время, признаются ребята, совсем по-иному стали относиться и к жизни, и к своему будущему.

Андрей Соснин, учащийся Могилёвской государственной специальной школы закрытого типа: «Хочу свою жизнь связать с работой повара, чтобы у меня всё хорошо получилось. Хочется домой, но мы сейчас этого не можем себе позволить. Но школа и Министерство образования делает условия, как дома».

Главная мечта Тимофея – стать профессиональным футболистом. Этим видом спорта занимается уже 4 года. Попав сюда, тренировки не забросил. А ещё приобщился к творчеству.

Тимофей Рудой, учащийся Могилёвской государственной специальной школы закрытого типа: «Конечно, осознал. Побыл здесь 1,5 года уже, осознал. Думаю, мне хватит. Ничего не загадываю. Хочу просто хорошо выучиться, пойти в большой спорт. У меня хорошие данные. И поступить дальше».

Сейчас в специальной школе 35 мальчишек. Учатся по общеобразовательной программе. Особое внимание уделяют спорту, так сказать, формируют дух.

Дмитрий Генисев, директор Могилёвской государственной специальной школы закрытого типа: «Футбол, волейбол. В тоже время есть и творческие секции. У нас такие же дети. Они не трудноватые, воспитанники хорошие. И так же, как и все дети, ждут гостей и подарки».

А ещё здесь стараются не отставать от современных тенденций. Во время пандемии многие занятия проходят удалённо. А потому подаренный сегодня Министерством образования мультиборд ребятам точно пригодится.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси: «Ведь каждый из нас понимает, что та доброта и внимание, которые мы дарим нашим ребятам, сохраняются в их душах. Влияют на их становление. Это ещё одна возможность поздравить ребят и пожелать им мира, добра, благополучия».

А ещё важно подарить сказку. И кто как не артисты могут это сделать ярко. Отличники учёбы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований, в зрительном зале Белгосцирка сегодня особые гости. На арене история, полная чудес и сюрпризов.

Владимир Кухарев, председатель минского городского исполнительного комитета: «Такие праздники важны и нам важно дойти до каждого ребёнка, и они должны почувствовать внимание».

А те, кто не успел попасть в цирк, смогли стать частью представления не хуже. Главная пионерская ёлка страны в этом году собрала 3 сотни мальчишек и девчонок со всей республики. Все они активисты различных проектов.

Александра Гончарова, председатель центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»: «На протяжении трёх лет мы собираем лучших пионеров и октябрят республики на всебелорусскую пионерскую ёлку для того, чтобы подарить им сладкие подарки, незабываемые эмоции, ну и представление от нашего театра эстрады».

Автор проектов республиканского уровня, мистер пионерского онлайн-лагеря, один из самых активных пионеров Барановичского района 12 летний Владислав на таком празднике впервые. Но мальчик нисколько не теряется, быстро организует свою компанию.

Владислав Белоус: «Очень интересно общаться с людьми, с которыми я мог общаться только по интернету, организация дала много возможностей и подарила много друзей со всей республики».

От привычного образа пионеров у них только галстуки, вместо горнов - телефоны. Снимают всё подряд, чтобы этот день запомнился. Владу Чаплыгину – особенно, сегодня у него день рождения. Благодаря пионерии он празднует свой день широким кругом.

Владислав Чаплыгин: «Быть пионером это почётно. Помогать людям и активничать, проводить юность в таком окружении – это классно».

«Нам нравится участвовать в разных конкурсах, это весело. Помогать всем участвовать в викторинах, ходить вот даже на ёлку, если бы мы не были пионерами, мы бы сюда не попали».

«Много фоток, есть много разных игр, которые очень увлекательные».

«Конечно же, самое главное - это новые знакомства, потому что, мне кажется, невозможно просто так жить и ничего не делать. Хочется помогать людям».

До новогоднего волшебства остаётся совсем немного. Пока малыши принимают поздравления. Своё сокровенное желание каждый из них загадает 31 декабря. Сбудется ли? Вопрос не стоит, исполнить детские желания Деду Морозу помогут взрослые.

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