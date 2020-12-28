Гениальные лайфхаки для дома от обычных людей!

Источник материала: ОНТ

Хорошая смекалка поможет в любой ситуации! Эти лайфхаки точно упростят жизнь!

Крючками для душевой занавески можно закрепить новогоднюю гирлянду.





Ершик можно сушить вот так.





Измельчаете чеснок, замораживаете в пакете, потом отламываете кусочки по необходимости.





Чтобы бутылки не катались по магазинной тележке, можно зафиксировать их между прутьями.





Если не хотите мыть контейнер, можно просто положить на дно пищевую пленку. Многие так же поступают и с обычными тарелками.





При переезде можно вот так примотать мелкие детали к разобранной мебели, чтобы точно знать, откуда они, упростив себе сборку.





Если нужно быстро соорудить крючок для одежды, можно воспользоваться связкой ключей.









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