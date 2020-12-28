Министр финансов Беларуси: Бюджет сформирован с дефицитом, и на людях это отразится только в лучшую сторону

Источник материала: ОНТ

Перекладывать на людей проблемы в экономике государство не собирается. Именно поэтому бюджет на следующий год сформирован с дефицитом, чтобы сохранить его социальную направленность. В Министерстве финансов сегодня прокомментировали, за какой счет будем жить в следующем году.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: «То, что бюджет сформирован с дефицитом, на людях отразится это только в лучшую сторону, потому что прирост заработной платы с 1 января, это решение уже принято, в связи с этим и сформирован дефицит. Поэтому наличие дефицита в республиканском бюджете на людях отразится только с положительной стороны и будет заключаться в увеличении выплат бюджетникам, а так же всех тех обязательств, которые бюджет несет, для того, чтобы не снижать социальные обязательства нашего бюджета, мы не можем уменьшать заработную плату, обеспеченность людей другими услугами, медицинскими услугами, где-то вводить дополнительную плату за образование – все эти расходы они же финансируются из бюджета и являются фактически основной его составляющей. Если не видно в республиканском бюджете, значит помогаем ресурсами местным бюджетам, которые непосредственно работают в этом направлении».

В итоге, зарплаты бюджетников за год вырастут минимум на 5%. Повышаться они будут в два этапа. С января базовая ставка вырастет до 195 руб. Дополнительные средства выделены на повышение зарплат малооплачиваемых категорий - воспитателей и их помощников, работников библиотек, музеев, клубов, учреждений соц. защиты. По оценкам правительства, в будущем году страна потратит больше, чем заработает. Доходы – порядка 23,3 млрд руб. Они будут формироваться главным образом из налоговых поступлений. Расходы на 4 млрд больше. Это и есть дефицит.

Коронакризис ударил по экономикам всех стран. В Беларуси подспорьем на будущее стал профицит - несколько последних лет в стране доходов было значительно больше, чем успевали тратить. По сути, это сформировало финансовую подушку безопасности. Но этого недостаточно. Чтобы не урезать бюджетную сферу – то же здравоохранение и образование - пришлось оптимизировать другие. Предполагается ряд мер в налоговом законодательстве. К примеру, повышение на два года ставки подоходного налога для резидентов Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» - с 9% до 13%. Минфин оценивает дополнительные поступления в 170 млн руб. Ставки налога повысятся также для операторов сотовой связи, ломбардов, владельцев и арендаторов земли под торговые центры, в том числе автостоянок, обслуживающих их. Доходы направят на борьбу с COVID-19. В уходящем году для этих целей потребовалось около 600 млн руб., в том числе, на надбавки к зарплатам медработникам. Еще около полутора миллиардов направили в реальный сектор экономики.

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