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Министр финансов Беларуси: Бюджет сформирован с дефицитом, и на людях это отразится только в лучшую сторону
Источник материала: ОНТ
Перекладывать на людей проблемы в экономике государство не собирается. Именно поэтому бюджет на следующий год сформирован с дефицитом, чтобы сохранить его социальную направленность. В Министерстве финансов сегодня прокомментировали, за какой счет будем жить в следующем году.
В итоге, зарплаты бюджетников за год вырастут минимум на 5%. Повышаться они будут в два этапа. С января базовая ставка вырастет до 195 руб. Дополнительные средства выделены на повышение зарплат малооплачиваемых категорий - воспитателей и их помощников, работников библиотек, музеев, клубов, учреждений соц. защиты. По оценкам правительства, в будущем году страна потратит больше, чем заработает. Доходы – порядка 23,3 млрд руб. Они будут формироваться главным образом из налоговых поступлений. Расходы на 4 млрд больше. Это и есть дефицит.
Коронакризис ударил по экономикам всех стран. В Беларуси подспорьем на будущее стал профицит - несколько последних лет в стране доходов было значительно больше, чем успевали тратить. По сути, это сформировало финансовую подушку безопасности. Но этого недостаточно. Чтобы не урезать бюджетную сферу – то же здравоохранение и образование - пришлось оптимизировать другие. Предполагается ряд мер в налоговом законодательстве. К примеру, повышение на два года ставки подоходного налога для резидентов Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» - с 9% до 13%. Минфин оценивает дополнительные поступления в 170 млн руб. Ставки налога повысятся также для операторов сотовой связи, ломбардов, владельцев и арендаторов земли под торговые центры, в том числе автостоянок, обслуживающих их. Доходы направят на борьбу с COVID-19. В уходящем году для этих целей потребовалось около 600 млн руб., в том числе, на надбавки к зарплатам медработникам. Еще около полутора миллиардов направили в реальный сектор экономики.
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Министр финансов Беларуси: Бюджет сформирован с дефицитом, и на людях это отразится только в лучшую сторону
Перекладывать на людей проблемы в экономике государство не собирается. Именно поэтому бюджет на следующий год сформирован с дефицитом, чтобы сохранить его...
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