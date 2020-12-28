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Динара Алимбекова и Антон Смольский заняли 8-е место в масс-старте Рождественской гонки

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Динара Алимбекова и Антон Смольский заняли 8-е место в масс-старте Рождественской гонки

В немецком Рупольдинге завершается биатлонный год традиционной биатлонной гонкой.

В немецком Рупольдинге сегодня завершается биатлонный год традиционной биатлонной гонкой. Первая часть этого яркого праздника уже завершилась.

Масс-старт открывал соревновательную программу, участие в нём принял и белорусский дуэт: Динара Алимбекова и Антон Смольский. Наши биатлонисты не справились со стрельбой и заняли на финише 8-е место. Победа досталась представителям России Евгении Павловой и Матвею Елисееву. Отметим, что Рождественский старт пропускали команды Франции и Норвегии. 

Фото: БЕЛТА

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В немецком Рупольдинге завершается биатлонный год традиционной биатлонной гонкой. В немецком Рупольдинге сегодня завершается биатлонный год традиционной...
 
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