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Динара Алимбекова и Антон Смольский заняли 8-е место в масс-старте Рождественской гонки
Источник материала: ОНТ
В немецком Рупольдинге завершается биатлонный год традиционной биатлонной гонкой.
В немецком Рупольдинге сегодня завершается биатлонный год традиционной биатлонной гонкой. Первая часть этого яркого праздника уже завершилась.
Масс-старт открывал соревновательную программу, участие в нём принял и белорусский дуэт: Динара Алимбекова и Антон Смольский. Наши биатлонисты не справились со стрельбой и заняли на финише 8-е место. Победа досталась представителям России Евгении Павловой и Матвею Елисееву. Отметим, что Рождественский старт пропускали команды Франции и Норвегии.
Фото: БЕЛТА
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В немецком Рупольдинге завершается биатлонный год традиционной биатлонной гонкой. В немецком Рупольдинге сегодня завершается биатлонный год традиционной...
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