Лукашенко: Все новшества, которые будут предлагаться на Всебелорусском народном собрании, – для белорусов и их благополучия

Источник материала: ОНТ

Итоги и цели. В этих словах заключен фундаментальный принцип главной дискуссионной площадки белорусов. VI Всебелорусское народное собрание пройдёт 11 и 12 февраля. Сегодня подписан Указ о его созыве. Пригласят на форум 2700 участников.





И сегодня же на совещании во Дворце Независимости шла речь о подготовке к съезду. Необходимо откровенно сказать о том, чего удалось достичь, может, есть задачи, над которыми стоит ещё поработать. Но, пожалуй, главное – делегатам предстоит очертить контуры будущего. И они должны только усилить положение социального государства. Суверенного и независимого.

Хотя о беспрецедентном давлении на нашу страну Президент говорит открыто. Такого геополитического прессинга не было даже в середине 90-х. Острую фазу прошли и двигаемся вперёд – в третье десятилетие XXI века. О формате важного политического события страны.

О подготовке к VI Всебелорусскому народному собранию в последнее время разговоров много хотя бы потому, что пройти оно изначально должно было в уходящем году. Но сначала пандемия, затем – Рождество и Новый год (праздники, которые ну никак не перенести), поэтому и планы слегка подкорректировали. Правда, лишь сроки, а не намерения.

И здесь легко проводятся параллели с самым первым форумом в 96-м. Все последующие, конечно, тоже были важны и действительно показывали, что Всебелорусское собрание – важнейшая форма народовластия. Но тогда, в 90-е, оно задумывалось фактически как спасение страны.

И вот сегодня тоже время непростое. Даже, возможно, сложнее, чем в 96-м – тогда ведь многие страны были заняты своими проблемами, Евросоюза так вообще не существовало. Так что, тогда мы решали лишь внутренние проблемы, а сейчас вынуждены учитывать ещё и создаваемые нам проблемы извне. И вот Александр Лукашенко – о времени, когда белорусский народ определится со своей стратегией.

При этом важно напомнить, что у Президента, конечно, есть собственное видение, каким может или должно стать Всебелорусское народное собрание. И мнение это уже нашло отклик. Но решать, опять же, будет народ.

Для принятия решений нужна площадка, а именно – подготовительная работа. Именно об этом сегодня говорили во Дворце Независимости. К февралю должна быть представлена для обсуждения не только программа социального развития Беларуси, но и механизмы её выполнения.

То есть какой бы ни стала форма, содержание, то есть социально ориентированное государство, должно сохраниться. Это, пожалуй, станет основным лейтмотивом VI Всебелорусского народного собрания. Президент настаивает на включение в него не только перспектив и задач, но и анализа прошедших лет. А что касается предложения – минимум теории, только конкретика.

Диалоговые площадки и сегодня активно представлены во всех регионах страны. Сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование, развитие малых городов, молодёжная политика и геополитические вызовы – предложений у граждан много. И вроде как каждый вопрос важен, и все они как раз на этапе подготовки объединяются по тематике. К тому же сегодня начал работу сайт Всебелорусского народного собрания. Адрес – запоминающийся: vsebel.by. Там не только вся информация и о предыдущих форумах, и о предстоящем, но и форма для обратной связи. То есть высказаться может любой неравнодушный к будущему страны человек.

Сегодня же Александр Лукашенко обозначил крайне важную деталь: на форуме нужно будет найти эффективный баланс между интересами государства и общества. Пожалуй, именно это сегодня особо значимо. Ведь есть не только задачи для роста благополучия граждан, но и угрозы для государственности. А перемены… будут.

При этом Глава государства обозначил и ещё один архиважный тезис. Собрание – Всебелорусское. То есть решение принимает народ Беларуси. И никто другой, и даже попытка влияния извне не допускается.

В остальном – любые предложения граждан, особенно, если они искренне хотят стране всего самого лучшего, принимаются сейчас. А окончательные решения будут приняты тоже совсем скоро, в феврале.

Фото: БЕЛТА

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