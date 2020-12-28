В Минске задержали двух женщин, рассыпавших на дорогу саморезы

Источник материала: ОНТ

Работники столичной милиции задержали двух минчанок, которые рассыпали на дорогу возле одного из охраняемых объектов саморезы. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел днем в воскресение 27 декабря во Фрунзенском районе Минска. Правоохранители заметили, как две 40-летние женщины, прошедшие мимо ворот административного здания, рассыпали на дороге саморезы, вероятно, чтобы повредить колеса и шины служебного автотранспорта.

Их с поличным задержали сразу после преступления. Отмечается, что женщины свою вину не признали, и в содеянном не признались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за хулиганство. В ГУВД уточнили, что ранее задержанные гражданки к уголовной ответственности не привлекались.





Фото скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

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