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Скользко на улицах Минска: сложно передвигаться и водителям, и пешеходам

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скользко на улицах Минска: сложно передвигаться и водителям, и пешеходам

Непростые погодные условия устроили минчанам проблемный вечер. Сложности с передвижением были и у водителей, и у пешеходов.

Мокрый снег под ногами из-за небольшого мороза и дождя превратился в каток - перемещаться по ледяной корке без падений удавалось не всем. Напряжённо и на дорогах. Водители, чтобы избежать столкновений, ехали крайне осторожно. Из-за этого образовались 8-балльные пробки. Но без аварий всё же не обошлось. На сложные погодные условия отреагировали коммунальщики - техника до сих пор в городе. После обработки тротуаров и проезжей части движение в столице постепенно нормализуется.  

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Непростые погодные условия устроили минчанам проблемный вечер. Сложности с передвижением были и у водителей, и у пешеходов. Мокрый снег под ногами из-за небольшого...
 
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