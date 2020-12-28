ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За последние 12 месяцев количество занятых в белорусской экономике сократилось на 27,3 тыс.

28.12.2020 22:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2020 года в белорусской экономике было занято 4 млн 307,1 тыс. человек.

За последние 12 месяцев количество занятых в белорусской экономике сократилось на 27,3 тыс.

В ноябре 2019 года было занято 4 млн 334,4 тыс. человек. Таким образом, за год количество занятых в экономике сократилось на 27,3 тыс.

В ноябре нынешнего года уволено 55 310 работников, принято на работу — 47 222. Соотношение принятых и уволенных составило 85,4%. Наибольшее число уволенных в промышленности  — 12 299 (соотношение 81,9%), далее следуют торговля — 8652 (107,2%), образование — 6273 (101,7%), строительство — 5198 (51,8%), здравоохранение и социальные услуги — 4229 (97,6%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — 3024 (76,3%), информация и связь — 1332 (108,7%), творчество, спорт, развлечения и отдых — 1178 (128,9%), профессиональная, научная и техническая деятельность — 1062 (88,7%), услуги по временному проживанию и питанию — 1029 (109,3%), административная деятельность и вспомогательные услуги — 906 (95,9%).

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) в третьем квартале 2020 года составил 68,2%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4% численности рабочей силы.

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2020 года в белорусской экономике было занято 4 млн 307,1 тыс. человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—октябре сократился почти на 14%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика