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Новогодние обещания, которые удалось выполнить! А вы так делаете?

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодние обещания, которые удалось выполнить! А вы так делаете?

Новый год - новая жизнь! Так думают многие, обещая себе в следующем году многое: сесть на диету, начать заниматься спортом или творчеством, но далеко не все эти обещания выполняют. Героям этого материала удалось достичь запланированных целей. 

1. Девушка решила вышивать татуировки, а не набивать их на своём теле. Вот её первая работа. 


2. Девушка решила научится делать себе прически. И вот, что из этого вышло. 


3.  Парень пообещал в новом году спасти хотя бы одну жизнь. Знакомьтесь, это его новый друг. 


4. Обещание похудеть выполнено!


5. Научился печь хлеб, как и запланировал.


6. Вернулся к живописи акварелью.


7. Научилась вязать крючком.


8. Девушка решила отказаться от утюжка для волос. Вот итог последних 9 лет. 


9. Парень пообещал себе вернуться в форму. Ему это удалось!


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Новый год - новая жизнь! Так думают многие, обещая себе в следующем году многое: сесть на диету, начать заниматься спортом или творчеством, но далеко не все эти...
 
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