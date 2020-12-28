Новогодние обещания, которые удалось выполнить! А вы так делаете?

Источник материала: ОНТ

Новый год - новая жизнь! Так думают многие, обещая себе в следующем году многое: сесть на диету, начать заниматься спортом или творчеством, но далеко не все эти обещания выполняют. Героям этого материала удалось достичь запланированных целей.

1. Девушка решила вышивать татуировки, а не набивать их на своём теле. Вот её первая работа.





2. Девушка решила научится делать себе прически. И вот, что из этого вышло.





3. Парень пообещал в новом году спасти хотя бы одну жизнь. Знакомьтесь, это его новый друг.





4. Обещание похудеть выполнено!





5. Научился печь хлеб, как и запланировал.





6. Вернулся к живописи акварелью.





7. Научилась вязать крючком.





8. Девушка решила отказаться от утюжка для волос. Вот итог последних 9 лет.





9. Парень пообещал себе вернуться в форму. Ему это удалось!





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