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Новогодние обещания, которые удалось выполнить! А вы так делаете?
Источник материала: ОНТ
Новый год - новая жизнь! Так думают многие, обещая себе в следующем году многое: сесть на диету, начать заниматься спортом или творчеством, но далеко не все эти обещания выполняют. Героям этого материала удалось достичь запланированных целей.
1. Девушка решила вышивать татуировки, а не набивать их на своём теле. Вот её первая работа.
2. Девушка решила научится делать себе прически. И вот, что из этого вышло.
3. Парень пообещал в новом году спасти хотя бы одну жизнь. Знакомьтесь, это его новый друг.
4. Обещание похудеть выполнено!
5. Научился печь хлеб, как и запланировал.
6. Вернулся к живописи акварелью.
7. Научилась вязать крючком.
8. Девушка решила отказаться от утюжка для волос. Вот итог последних 9 лет.
9. Парень пообещал себе вернуться в форму. Ему это удалось!
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Новый год - новая жизнь! Так думают многие, обещая себе в следующем году многое: сесть на диету, начать заниматься спортом или творчеством, но далеко не все эти...
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